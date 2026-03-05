OM : L’autopsie d’une saison ratée…

Jusqu'à 100€ remboursés en Freebets si ton 1er pari est perdant

La saison de l’Olympique de Marseille devait incarner un nouveau départ. Un projet ambitieux, un entraîneur reconnu pour son football offensif et un effectif renforcé pour retrouver les sommets. Pourtant, mois après mois, l’espoir s’est transformé en frustration.

Entre tensions internes, erreurs individuelles, instabilité sportive et secousses en coulisses, la saison marseillaise s’est peu à peu transformée en un véritable naufrage.

Retour sur l’histoire d’un échec.

Le premier signal d’alerte : Rennes et une soirée déjà révélatrice

Tout commence par une rencontre qui, avec le recul, ressemble presque à un avertissement.

Face à Rennes, dirigé par Habib Beye ironie du sort l’OM se retrouve à 11 contre 10 pendant une grande partie du match. Une situation idéale pour s’imposer, mais les hommes de Roberto De Zerbi se montrent incapables de trouver la faille.

Adrien Rabiot touche le poteau, les occasions existent… mais rien ne rentre.

Et comme souvent dans ces scénarios cruels, la sanction tombe dans les dernières secondes. Rennes marque dans le temps additionnel et inflige une défaite aussi frustrante que révélatrice.

La soirée ne s’arrête pas là.

En coulisses, une altercation éclate entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe. Selon le journaliste Romain Molina, il aurait même été question de “deux rounds” et d’une bagarre d’une dizaine de minutes.

Un premier épisode qui laisse déjà entrevoir les tensions au sein du vestiaire marseillais.

La première erreur de Balerdi : un capitaine dépassé

Lorsque Roberto De Zerbi décide de confier le brassard à Léo Balerdi, l’idée est claire : responsabiliser un défenseur central et en faire un leader de la nouvelle génération.

Mais la réalité sera bien différente.

L’Argentin ne parviendra jamais réellement à assumer ce rôle. Entre erreurs défensives, nervosité et manque de leadership dans les moments importants, Balerdi symbolisera malgré lui les fragilités de cette équipe.

Le match face à Lyon restera comme un moment charnière.

Alors que l’OM attend des renforts imminents Emerson, Aguerd, Vermeeren ou encore O’Riley. Balerdi commet une erreur lourde de conséquences, condamnant également son partenaire du soir, CJ Egan Riley.

Un moment qui marque le début d’une série noire.

Quelques éclaircies dans une saison sombre

Malgré tout, la saison marseillaise n’a pas été entièrement sombre.

Certaines soirées ont redonné de l’espoir aux supporters.

La confrontation face au Real Madrid, malgré la défaite, avait montré un OM séduisant. L’équipe avait également brillé face à l’Ajax avec une victoire spectaculaire 4-0 et un Igor Paixão étincelant.

Le Vélodrome avait aussi vibré lors de la victoire contre le PSG, avant un succès important à la Meinau face à Strasbourg grâce à un but d’Amir Murillo.

Autre moment fort : la victoire contre Newcastle en Ligue des Champions, l’une des grandes soirées européennes de la saison.

Et plus récemment, le succès spectaculaire 3-2 contre Lyon restera sans doute comme l’une des dernières grandes émotions d’un exercice très compliqué.

Mais ces éclaircies n’auront jamais suffi à masquer les nombreux nuages.

Le tournant européen : le début de la chute

Le véritable point de rupture intervient lors du match contre le Sporting.

Paradoxalement, l’OM réalise l’une de ses plus belles premières mi-temps en Ligue des Champions avec un superbe but d’Igor Paixão.

Mais la suite sera bien différente.

Une défaite frustrante face à Lens, un nul contre Angers malgré un doublé du jeune Robinio Vaz, puis une défaite terne contre l’Atalanta, aggravée par une erreur d’arbitrage qui laissera un goût amer.

Petit à petit, l’OM commence à perdre pied.

La chute d’un cadre : Géronimo Rulli

La fragilité marseillaise se manifeste aussi chez certains cadres.

Le cas de Géronimo Rulli est l’un des plus marquants.

Lors du match aller contre Toulouse, le gardien argentin commet une erreur fatale dans les arrêts de jeu. Une faute qui rappelle malheureusement d’autres moments difficiles de la saison.

Par la suite, les erreurs se multiplient.

Le Rulli solide et décisif de la saison précédente semble bien loin.

2026 : la fin de Roberto De Zerbi

Le début d’année 2026 sera fatal à Roberto De Zerbi.

La défaite 2-0 contre Nantes au Vélodrome, inattendue et inquiétante, met en lumière les lacunes mentales de cette équipe.

Puis vient le Trophée des Champions, perdu aux tirs au but. Une défaite particulièrement douloureuse tant l’OM semblait proche de décrocher un trophée.

Le léger sursaut contre Lens ne suffira pas.

L’élimination en Ligue des Champions face à Bruges devient le véritable coup de massue. Quelques semaines plus tard, Roberto De Zerbi est démis de ses fonctions.

Les tensions en coulisses : Benatia, Longoria et un club fracturé

La crise marseillaise ne s’est pas limitée au terrain.

En coulisses aussi, les tensions sont apparues.

Mehdi Benatia, directeur sportif du club, annonce sa démission après le départ de Roberto De Zerbi. Une décision qui témoigne du malaise interne qui s’est installé au sein de la direction.

Cependant, à la demande de l’actionnaire Frank McCourt, l’ancien défenseur international marocain accepte finalement de rester jusqu’à la fin de la saison pour accompagner le club dans cette période délicate.

Cette situation intervient dans un contexte déjà tendu avec Pablo Longoria, avec qui les relations étaient devenues très compliquées.

Finalement, Pablo Longoria n’est plus président de l’Olympique de Marseille, marquant un tournant majeur dans la gouvernance du club.

Un séisme institutionnel qui reflète l’ampleur de la crise.

Habib Beye, une mission presque impossible

Pour tenter de sauver ce qui peut l’être, l’OM se tourne vers Habib Beye.

Ancien joueur du club et figure respectée à Marseille, il arrive pour tenter de redonner un souffle à une équipe en pleine perte de confiance.

Mais la tâche est immense.

Éliminé en Ligue des Champions, sorti de la Coupe de France, et désormais hors du podium en Ligue 1, l’OM traverse l’une de ses saisons les plus compliquées.

Un groupe fragilisé, une identité de jeu brouillée et un vestiaire sous tension.

Une fin de saison que Marseille veut déjà oublier

Il reste encore une dizaine de journées pour conclure cette saison.

Mais pour beaucoup de supporters marseillais, l’essentiel est ailleurs : tourner la page.

Le Vélodrome attend désormais un nouveau projet, une nouvelle direction et une reconstruction sportive à la hauteur de l’histoire du club.

Car si Marseille a déjà connu des tempêtes, une chose est certaine : le peuple marseillais ne cesse jamais d’espérer.