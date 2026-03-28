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FRANCE

OM : gros coup dur pour un Marseillais avec sa sélection

Par William Tertrin - 28 Mar 2026, 07:20
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La trêve internationale n’a pas souri à tous les joueurs de l’OM. Si certains ont brillé avec leur sélection, d’autres ont vécu une soirée bien plus compliquée. C’est notamment le cas du jeune Anglais Ethan Nwaneri, contraint de quitter les siens sur blessure.

Du côté des bonnes nouvelles, Arthur Vermeeren s’est illustré avec les Espoirs de la Belgique Espoirs en marquant un but, tandis qu’Amine Gouiri a marqué un doublé avec l’Algérie contre le Guatemala (7-0). Dans la nuit, Geronimo Rulli a observé l’Argentine s’imposer face à la Mauritanie (2-1) depuis le banc de touche.

Nwaneri touché avec l’Angleterre

Mais la soirée a été bien différente pour Ethan Nwaneri. Titulaire avec les Espoirs de l’Angleterre face à l’Andorre Espoirs, le jeune talent prêté par Arsenal n’a pas réussi à faire la différence.

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Accrochés (1-1), les Anglais ont en plus perdu leur milieu offensif en cours de match. Nwaneri a dû céder sa place à la 56e minute après une blessure, ajoutant une inquiétude supplémentaire autour de son état physique.

Une période délicate pour le jeune Marseillais

Arrivé cet hiver à Marseille, Ethan Nwaneri traverse une période contrastée (2 buts et 1 passe dé en 9 matchsà. Prometteur à ses débuts, il peine depuis à enchaîner et à s’imposer durablement dans l’effectif phocéen.

Cette blessure tombe donc au plus mauvais moment, alors que le joueur de 19 ans tentait de retrouver du rythme et de la confiance.

L’OM retient son souffle

Du côté de l’Olympique de Marseille, l’inquiétude est désormais de mise. Le staff attendra des examens médicaux pour connaître la gravité de la blessure et la durée d’indisponibilité éventuelle.

Dans un secteur offensif déjà orphelin de Mason Greenwood, une absence prolongée de Nwaneri pourrait compliquer encore davantage les plans marseillais.

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