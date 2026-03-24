Suspendu à Monaco après son carton jaune reçu face au LOSC (1-2), Mason Greenwood pourrait être remplacé par une option surprise à Louis II le 5 avril prochain (20h45).

Suspendu face à l’AS Monaco après son carton jaune reçu contre le LOSC (1-2), Mason Greenwood manquera à l’OM à la reprise. Une situation qui pourrait sembler délicate, mais Habib Beye voit dans cette absence une opportunité stratégique pour relancer son attaque. Selon L’Équipe, il envisagerait de modifier son animation offensive en alignant Amine Gouiri aux côtés de Pierre-Emerick Aubameyang dès le coup d’envoi, mettant fin à la « Greenwood dépendance » qui pèse sur le collectif olympien depuis plus d’un an et demi.

Une association Gouiri-Aubameyang à Monaco ?

Gouiri et Aubameyang n’ont encore que rarement évolué ensemble en tant que duo titulaire. La complémentarité entre le dynamisme de l’Algérien et l’expérience du Gabonais pourrait offrir plus de fluidité dans le jeu offensif. Ethan Nwaneri, auteur d’un but dimanche face au LOSC, et Hamed Junior Traoré, encore discret, restent des options, mais leur manque de repères les place derrière Gouiri et Aubameyang dans la hiérarchie.

Cette association pourrait permettre à l’OM de varier ses options offensives : plus de vitesse sur les côtés, des combinaisons rapides dans les petits espaces et surtout une présence plus constante dans la surface adverse. L’objectif de Beye est clair : retrouver de l’efficacité dans les moments clés et créer plus de danger dès l’ouverture du match.

Une opportunité pour relancer la dynamique de l’OM

L’absence de Greenwood n’est pas seulement une contrainte, elle pourrait devenir un véritable tournant pour l’attaque marseillaise. Beye a l’occasion de tester de nouvelles synergies et de montrer que l’OM peut se passer temporairement de son joueur vedette sans perdre en efficacité. Pour les supporters, c’est une promesse d’attaque plus imprévisible et plus offensive, un message fort à destination du groupe.

Vers un OM plus collectif et moins dépendant de Greenwood

Cette suspension pourrait également inciter l’équipe à moins dépendre d’un seul joueur. Les efforts collectifs, le pressing et la réactivité dans les zones de finition seront cruciaux pour compenser Greenwood. Si Beye réussit ce pari, l’OM gagnera en solidité et en profondeur offensive pour la suite de la saison, notamment dans les matchs à enjeux contre les concurrents directs. La question reste de savoir si Beye osera imposer ces changements de manière durable ou si le retour de Greenwood ramènera les automatismes précédents.

Le calendrier de fin de saison de l’OM :

05/04 : Monaco-OM (28e journée de Ligue 1)

12/04 : OM-Metz (29e journée de Ligue 1)

19/04 : Lorient-OM (30e journée de Ligue 1)

22/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : OM-Nice (31e journée de Ligue 1)

03/05 : Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)