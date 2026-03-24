Revue de presse : un arbitre renommé tranche la polémique OM-LOSC, un nouveau cas Boga à Nice, coup dur pour Haise à Rennes

Si But! Football Club traite en premier lieu l’actualité de certaines équipes de Ligue 1 et de Ligue 2, nous avons décidé de vous faire un résumé de ce qu’il s’est passé aujourd’hui dans l’autre partie – moins médiatique – de la France du football.

Ennjimi prend la défense de l’OM

Sur RMC, hier soir, Saïd Ennjimi, ex-arbitre international, s’est prononcé sur le litige entre l’OM et le LOSC, qui avait fait bondir les Marseillais, battus au Vélodrome (1-2) : « Soit on met un rouge au Lillois (Haraldsson), qui agresse Greenwood. Il s’en sort bien. Verdonk aurait pu prendre un rouge. Soit Greenwood ne prend pas d’avertissement, et les deux autres sont avertis. Soit Greenwood prend un avertissement, et un des deux prend un carton rouge. »

Ennjimi donne raison à l’OL

Quant à la polémique sur le match OL-Monaco (1-2), Saïd Ennjimi s’est positionné du côté dess Gones… « Letexier aurait pu revenir sur sa décision, car il y a un tirage de maillot sur Endrick. Une faute non sifflée peut s’entendre, mais l’arrogance est plus difficile à accepter. Je ne pense pas que Tolisso soit le plus méchant de notre Ligue 1. Les arbitres doivent accepter que leur égo n’a pas sa place sur le terrain et que l’on attend d’eux de la froideur et du calme. »

🎙️ Enjimi, ex-arbitre, revient sur le pénalty polémique accordé à l'ASM face à l'OL: "Letexier aurait pu revenir sur sa décision, car il y a un tirage de maillot sur Endrick. Une faute non sifflée peut s'entendre, mais l'arrogance est plus difficile à accepter. Je ne pense pas… pic.twitter.com/2KU7xey4oE — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) March 23, 2026

OGC Nice : Puel favori à sa propre succession ?

Selon Nice Matin, Claude Puel reste pour le moment favori « à sa propre succession », contrairement à Florian Maurice. Par ailleurs, les négociations entre le Gym et Kaïl Boudache traînent pour l’instant. Le clan Boudache est jugé gourmand mais les différentes parties ont prévu de se revoir prochainement. Le Gym, décidé à rester ferme comme avec Terem Moffi et Jérémie Boga, ne désespère pas d’aboutir à un accord cohérent. Nassim Laarej, cadre de la Gambardella, signera lui très prochainement son premier contrat professionnel avec Nice.

Stade Rennais : Haise manque d’un leader technique

Après de brillants débuts sur le banc du Stade Rennais, Franck Haise traverse une première zone de turbulences. Selon Florent Gautreau, le mal est identifié : « À part Szymanski, cette équipe rennaise n’a pas de leader technique et elle n’a cessé de jouer vers l’arrière ..contre Metz !! Déjà scandaleux la semaine dernière que Rennes soit battu dans l’intensité par une équipe qui avait joué en milieu de semaine (Lille), a analysé le journaliste de RMC Sport. Tout a fait symbolique que le Roazhon prenne pour héros Al Tamari ! Exemplaire certes et excellent coureur à pied mais bon si on est passé de Terrier / Bourigeaud à Al Tamari / Nordin, ça pique un peu… »

À part Szymanski, cette équipe rennaise n’a pas de leader technique et elle n’a cessé de jouer vers l’arrière ..contre Metz !! Déjà scandaleux la semaine dernière que Rennes soit battu dans l’intensité par une équipe qui avait joué en milieu de semaine (Lille)..

Tout a fait… — Florent Gautreau (@FlorentGautreau) March 22, 2026

RC Strasbourg : Messi très courtisé

Le FC Bayern est très intéressé par Rayane Messi, l’ailier de 18 ans du RC Strasbourg. Selon Christian Falk, le club bavarois suit le jeune joueur depuis 2024 et le considère comme une option à fort potentiel pour l’avenir. Messi, qui a des origines camerounaises et tunisiennes, est actuellement prêté au Neom SC en Arabie saoudite. Avec son club actuel, il a disputé 6 matchs, inscrivant 1 but et délivrant une passe décisive. Ses performances ont attiré l’attention de plusieurs clubs, Chelsea, qui a le même propriétaire que le RC Strasbourg, semble cependant le mieux placé pour recruter le joueur.

Amiens : Hamache conservé ?

Prêté depuis l’été 2025 par Schalke 04, Ilyes Hamache a rapidement trouvé sa place dans l’effectif d’Amiens. Ailier gauche de 23 ans, franco-algérien, il a disputé 13 matchs cette saison, pour 5 buts (dont 3 en Coupe de France) et 1 passe décisive en Ligue 2. D’après les informations d’Africafoot, la direction amiénoise étudierait très sérieusement l’option d’achat négociée avec Schalke. Lever cette option cet été permettrait de lier Hamache au club jusqu’au 30 juin 2027.

AS Monaco : Ngoura sur les tablettes

Après Herba Guirassy, appelé pour remplacer Jean-Mattéo Bahoya, Steve Ngoura va lui aussi rejoindre les Espoirs lors de ce rassemblement du mois de mars. Pour rappel, les Bleuets défieront le Luxembourg, ce jeudi, dans le cadre des éliminatoires au Championnat d’Europe. Appelé en renfort pour palier l’absence de Sidiki Chérif, Ngoura, évoluant actuellement avec le Cercle de Bruges ne laisse d’ailleurs pas insensible. Selon les dernières informations de RMC Sport, l’AS Monaco suit, à ce titre, les performances du Français de 21 ans pour un éventuel transfert l’été prochain.