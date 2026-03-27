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FRANCE

OM : Vermeeren héroïque en Belgique, Gouiri marque un but complètement improbable avec l’Algérie

Par William Tertrin - 27 Mar 2026, 23:00
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Ce vendredi soir, Arthur Vermeeren et Amine Gouiri ont brillé avec leurs sélections nationales.

Pendant la trêve internationale de mars, plusieurs joueurs de l’OM se sont illustrés en sélection. Deux performances ont particulièrement retenu l’attention : Arthur Vermeeren avec les U21 de Belgique lors des qualifications pour l’Euro U21 2027, et Amine Gouiri avec l’Algérie dans un match amical face au Guatemala.

Vermeeren offre une victoire précieuse aux U21 belges

Vendredi soir, les Espoirs belges affrontaient l’Autriche dans le cadre des éliminatoires du Championnat d’Europe U21 2027. Dans un match disputé et serré, Arthur Vermeeren s’est distingué en marquant le seul but de la rencontre dans les derniers instants, permettant à la Belgique de s’imposer 1-0 et de s’emparer de la tête du groupe.

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Ce but crucial intervient dans une campagne de qualification importante pour les jeunes Diables Rouges, qui visent à se qualifier pour la phase finale du tournoi européen.

Gouiri brille avec l’Algérie face au Guatemala

Le même soir, l’Algérie disputait un match amical contre le Guatemala à Gênes. L’attaque algérienne s’est montrée dominante, et Amine Gouiri a ouvert le score en profitant d’une erreur du gardien guatémaltèque, marquant ainsi un but dans une victoire sans suspense pour les Algériens. Il a même inscrit un doublé à la 60e, et son équipe s’est imposée 7 buts à 0 au total.

La rencontre, jouée dans une ambiance plus détendue mais avec une belle intensité offensive, a permis à l’attaquant marseillais de retrouver le chemin des filets avec sa sélection, renforçant sa confiance en vue des prochains engagements internationaux.

Un reflet de l’OM sur la scène internationale

Des belles performances qui prouvent que les joueurs de l’Olympique de Marseille continuent de peser au niveau international, que ce soit chez les jeunes avec Vermeeren ou chez les seniors avec Gouiri. Alors que l’OM vit une petite parenthèse avec cette trêve, ces exploits en sélection vont permettre de recharger les batteries afin d’aborder le sprint final avec détermination.

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