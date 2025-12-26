OM Mercato : et si Marseille relançait Roony Bardghji au FC Barcelone cet hiver ?

Désireux de recruter une doublure à Mason Greenwood au mercato hivernal, pourquoi l’OM ne relancerait-il pas Roony Bardghji (FC Barcelone, 20 ans) ? But! Football Club lance le débat.

« Oui, pour une opération win-win »

« Roony Bardghji représenterait une pioche très intelligente pour l’OM cet hiver et le timing semble même presque parfait. Arrivé au FC Barcelone avec de grandes attentes, le jeune ailier suédois ne joue quasiment pas et peine à trouver sa place dans une rotation déjà très dense. À Marseille, le contexte serait totalement différent : l’OM cherche précisément une doublure à Mason Greenwood pour sécuriser le couloir offensif, sans casser sa dynamique ni investir lourdement en janvier, ce qui rend l’option d’un prêt particulièrement cohérente. Bardghji coche beaucoup de cases : explosivité, capacité à faire des différences en un contre un, jeu entre les lignes et vraie culture du déséquilibre, un profil rare dans l’effectif actuel.

Surtout, Medhi Benatia connaît parfaitement le joueur et s’était déjà positionné sur son dossier l’été dernier, avant que le Barça ne rafle la mise. Ce n’est donc pas une opportunité opportuniste, mais une cible identifiée de longue date. Pour Bardghji, l’OM offrirait du temps de jeu, une exposition forte et un projet clair ; pour Marseille, ce serait un renfort à fort potentiel, immédiatement utile dans la rotation, sans prise de risque financière excessive. Dans un mercato hivernal souvent piégeux, ce type de pari maîtrisé pourrait clairement faire la différence. »

Bastien AUBERT

« Non, pour la simple et bonne raison que ce serait en prêt »

« Par sa qualité de dribbles et sa vitesse, Roony Bardghji serait un bon renfort pour l’OM et ferait une bonne doublure à Mason Greenwood sur l’aile droite. Mais je ne miserais pas sur lui cet hiver, et pour la simple et bonne raison : ce serait uniquement un prêt. L’exemple de William Saliba, prêté sans option d’achat à l’OM par Arsenal lors de la saison 2021-2022, montre que les prêts souvent plus de regrets que de satisfactions.

À mon sens, ce serait une opération gagnante pour le FC Barcelone, pas pour l’OM, à moins que le club phocéen n’arrive à le recruter définitivement l’été prochain – ce que je doute fort. Personnellement, je me tournerais plutôt vers un joueur comme Gessime Yassine de Dunkerque, qui pourrait rejoindre Marseille via un transfert sec. »

Fabien CHORLET