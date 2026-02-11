Le patron de Ligue 1+, Nicolas De Tavernost, n’a pas démissionné de son poste, contrairement à ce qui a été dit, mais il réclame une unité au sein du football français, ciblant Nasser al-Khelaïfi (PSG).

Plus tôt dans la journée, nous avons relayé l’information selon laquelle Nicolas De Tavernost avait démissionné de ses fonctions de président de Ligue 1+. Ce ne serait pas encore acté. Mais le dirigeant a posé des conditions pour rester en place. Et notamment une unité du football français. Dans une interview à RMC, il cible clairement Nasser al-Khelaïfi. Le président du PSG est contre Ligue 1+ depuis le début puisque cela nuit à beIN, dont il est également le patron. Le Qatari a joué un vilain tour à Ligue 1+ en surenchérissant pour les droits TV de la Coupe du monde 2026 alors que la FIFA avait accepté l’offre de la chaîne du championnat. Voici ce que De Tavernost a déclaré :

« Ce revirement a provoqué beaucoup d’agacement… »

« Je demande une réforme de la gouvernance du foot français. Il me faut le soutien des présidents des clubs de Ligue 1 et de Ligue 2. Et celui du Paris SG, le premier club d’Europe aujourd’hui, et de ses dirigeants. Nous avions réussi un coup médiatique et marketing formidable en obtenant les droits de la Coupe du monde aux Etats Unis pour la chaîne Ligue 1+. Nous avions gagné la compétition à la loyale. J’ai un contrat signé. La FIFA a accepté notre prix, puis a relancé les enchères. C’est la première fois qu’elle agit de cette manière. C’est donc qu’elle l’a fait sur intervention. Je crois que les présidents de L1 sont derrière moi. Ce revirement a provoqué beaucoup d’agacement chez eux. »

Cette sortie devrait relancer la guerre au sein de la Ligue, le RC Lens et l’OM étant parti en croisade en novembre dernier contre la mainmise du PSG sur l’instance. A l’époque, ils avaient perdu le combat puisque c’est Olivier Létang (LOSC), poussé par Nasser al-Khelaïfi, qui avait été élu au CA de la LFP. Mais désormais, Nicolas De Tavernost est dans leur camp…