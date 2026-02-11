À LA UNE DU 11 FéV 2026
Double coup de théâtre et nouveau chaos à la LFP !

Par Raphaël Nouet - 11 Fév 2026, 17:38
Nicolas De Tavernost, désormais ancien patron de Ligue 1+.
Le patron de Ligue 1+, Nicolas De Tavernost, a décidé de démissionner de son poste après que la Ligue a refusé de traîner la FIFA en justice suite à l’attribution des droits TV du Mondial à beIN. Ambiance !

Vous trouviez que cela faisait longtemps qu’on n’avait pas parlé de la Ligue et du chaos qui y règne ? Vous aviez raison ! Pour se faire pardonner, l’instance a décidé de s’offrir un feuilleton dont elle a le secret et qui montre à quel point le football français professionnel est mal géré ! Tout a commencé ce matin, quand on a appris que beIN avait surenchéri au dernier moment pour les droits TV du Mondial et décroché le gros lot à la place de Ligue 1+. Cette dernière avait fait une proposition d’environ 20 M€.

De Tavernost a démissionné !

Notez bien que pour beIN, il s’agissait uniquement d’embêter Ligue 1+, chaîne à laquelle son patron, Nasser el-Khelaïfi, ne voulait pas. Car la Coupe du monde 2026 sera diffusée en clair sur M6… Remonté, le patrond e Ligue 1+, Nicolas De Tavernost, a voulu porter l’affaire en justice. Mais pour cela, il a dû faire valider sa demande par le conseil d’administration de la Ligue… où siège Nasser al-Khelaïfi ! Sans surprise, le CA a refusé, ce qui a incité De Tavernost a démissionné car il a bien conscience que tout le monde, au sein de la Ligue, n’a pas les intérêts du football français pour priorité.

Ligue 1+, que beIN mais également Canal+ ne cessent de dénigrer afin de pouvoir récupérer les droits de la L1 à prix cassé, n’a donc plus de patron. Et elle ne diffusera pas non plus la Coupe du monde, ce qui ne risque pas de faire grimper son nombre d’abonnés. La bonne nouvelle, c’est qu’elle fera l’économie de la vingtaine de millions qu’auraient coûté ces droits. Mais elle doit se chercher un nouveau patron. La crise infinie…

