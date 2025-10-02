Diffuseur d’un match de chaque journée de Ligue 1, beIN n’aurait pas l’intention de poursuivre l’aventure la saison prochaine alors que la LFP réfléchit à le lui imposer…

Avec le feuilleton des droits TV de la Ligue 1, on est sur une logique de « a touché le fond mais creuse encore ». Même quand il y a une bonne nouvelle, une mauvaise arrive dans la foulée pour rappeler à tout le monde que la sortie de crise n’est pas pour tout de suite. Par exemple, mercredi, L’Equipe a révélé que les clubs de l’élite allaient finalement percevoir un peu plus de droits TV grâce au très bon démarrage de la chaîne Ligue 1+. Bonne nouvelle. Mais dès ce jeudi, une mauvaise : beIN voudrait arrêter les frais, ce qui priverait le football français de 78,5 M€ annuels !

Un imbroglio juridique au cœur du problème

Mais comme rien n’est jamais simple avec la LFP, il y a un imbroglio juridique ! La Ligue estime que, contractuellement, elle peut prolonger d’une saison son contrat avec beIN de façon unilatérale. Et qu’en 2026-27, la chaîne qatarie aura le même privilège. Sauf que chez beIN, on n’a pas du tout la même lecture du contrat et qu’on envisage de mettre fin à tout accord avec la LFP. Ce qui est logique au vu des multiples tensions ayant opposé les deux camps ces dernières années.

Pour le football français, c’est un vrai casse-tête. Car, mine de rien, les 78,5 M€ de beIN constituent une belle manne en ces temps compliqués. Au départ, Ligue 1+ tenait absolument à récupérer l’intégralité des neuf matches de chaque journée la saison prochaine. Mais elle se dit que, finalement, elle n’arrivera pas à générer autant d’argent que ces 78,5 M€. Lors d’une prochaine réunion à la Ligue, les présidents de clubs se verront proposer les deux plans : récupérer le neuvième match de chaque journée ou continuer avec beIN. Si c’est la deuxième option qui est retenue, il faudra entamer un nouveau bras de fer avec le Qatar…