FC Barcelone – PSG : un Blaugrana sous-coté dans le viseur parisien !
Droits TV : une bonne surprise pour les clubs de L1

Une caméra de télévision placée à la Beaujoire.
Raphaël Nouet
1 octobre 2025

Grâce aux très bons résultats de Ligue 1+ en matière d’abonnements, la manne redistribuée aux clubs de Ligue 1 sera plus importante.

L’Equipe publie ce lundi un article qui aura le mérite de réjouir les 18 clubs de Ligue 1 : grâce aux très bons résultats de Ligue 1+, qui a déjà franchi la barre du million d’abonnés, les pensionnaires de l’élite pourront se partager un plus gros pactole dans les prochains mois. Le média calme cependant les ardeurs : cela se chiffrera en quelques millions, ce qui représente une goutte d’eau pour des budgets dépassant la cinquantaine. Mais la bonne nouvelle, c’est qu’après la catastrophe DAZN, les signaux sont à nouveau au vert !

De 80,4 M€ de revenus à 142 M€

Concrètement, les premières estimations tablaient sur un revenu global de 80,4 M€. Au vu du nombre d’abonnés actuels, ce chiffre passe à 142 M€. Le champion de France voit ainsi sa dotation passer de 14,42 M€ à 15,66 M€. Le dernier, lui, passe 1,44 M€ à 3,72 M€. Régulièrement champion de France grâce au dopage financier du Qatar, le PSG, qui est aussi en tête de l’indice « notoriété » sur les cinq dernières années, pourrait espérer percevoir 30,1 M€ s’il est à nouveau sacré.

Cela reste, une nouvelle fois, très loin des standards des saisons précédentes. Mais avec sa nouvelle chaîne, la Ligue a peut-être fait un choix payant pour l’avenir !

