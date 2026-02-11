À LA UNE DU 11 FéV 2026
PSG Mercato : Campos fait le forcing pour ce petit prodige en attaque 

Par Bastien Aubert - 11 Fév 2026, 13:10
Anisio Cabral (Benfica)
Un feu vert. Premier signal faible : l'information vient d'apparaître et reste une simple rumeur. ?

Si le PSG compte opérer un recrutement plus actif que cet hiver au prochain mercato, un nom revient déjà avec insistance : Anisio Cabral (Benfica, 17 ans).

C’est une nouvelle pépite qui affole l’Europe. À seulement 17 ans, bientôt 18 (le 15 février), Anisio Cabral est déjà en train de faire chavirer l’Estadio da Luz. Et au PSG, Media Foot assure que Luis Campos a flairé le coup et veut absolument l’attirer à Paris. 

Campos a flashé sur Cabral 

Le conseiller sportif du PSG préparerait même une offensive concrète dans les prochains jours pour devancer la concurrence. Mais le dossier est explosif. La clause libératoire du prodige portugais est fixée à 65 millions d’euros. Un montant jugé trop élevé par le PSG, qui estime la valeur du joueur sous la barre des 50 millions. Paris compte donc négocier avec Benfica, même si le club lisboète n’a aucune intention de brader sa nouvelle star. 

Manchester United rôde aussi 

Mieux encore : les dirigeants portugais souhaitent prolonger Cabral au plus vite pour verrouiller son avenir. Et comme toujours sur ce type de profil, la Premier League rôde. Manchester United surveille également la situation et pourrait faire grimper les enchères. José Mourinho, lui, rêve de construire autour de son joyau et voit en Cabral l’avenir offensif du Benfica. Le PSG est prévenu : pour arracher Anisio Cabral, il faudra frapper fort… et vite.

Le calendrier de fin de saison du PSG :

13/02 : Rennes-PSG (22e journée de Ligue 1)

17/02 : Monaco-PSG (barrage aller de la Champions League)

21/02 : PSG-Metz (23e journée de Ligue 1)

25/02 : PSG-Monaco (barrage retour de la Champions League)

28/02 : Le Havre-PSG (24e journée de Ligue 1)

06/03 : PSG-Monaco (25e journée de Ligue 1)

10/03 : 8es de finale aller de la Champions League

15/03 : PSG-Nantes (26e journée de Ligue 1)

18/03 : 8es de finale retour de la Champions League

22/03 : Nice-PSG (27e journée de Ligue 1)

05/04 : PSG-Toulouse (28e journée de Ligue 1)

07/04 : Quart de finale aller de la Champions League

12/04 : Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

14/04 : Quart de finale retour de la Champions League

19/04 : PSG-Lyon (30e journée de Ligue 1)

26/04 : Angers-PSG (31e journée de Ligue 1)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : PSG-Lorient (32e journée de Ligue 1)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

09/05 : PSG-Brest (33e journée de Ligue 1)

16/05 : Paris FC-PSG (34e journée de Ligue 1)

30/05 : Finale de la Champions League

