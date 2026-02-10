Le PSG a annoncé que l’ancien attaquant togolais Nambatingue Tokomon était décédé hier lundi à l’âge de 73 ans. Il a été le premier buteur du club en Coupe d’Europe.

Deux jours après avoir écrit l’une des plus belles pages de son histoire en fessant l’OM (5-0), le Paris Saint-Germain est en deuil. Le club vient d’annoncer que Nambatingue Tokomon, plus connu sous le nom de Toko, était décédé hier lundi à l’âge de 73 ans. Il avait porté les couleurs parisiennes entre 1980 et 1985. Auteur de 43 réalisations en 171 matches toutes compétitions confondues, il est demeuré dans l’histoire pour avoir inscrit le premier but de l’histoire du PSG en Coupe d’Europe (lors d’un 5-1 contre le Lokomotiv Sofia en septembre 1982). Dans l’élite, Toko avait également porté les couleurs des Girondins de Bordeaux et du RC Strasbourg. Voici le communiqué publié par le PSG :

Premier buteur du PSG en Coupe d’Europe

« Paris perd une légende Rouge et Bleu. Ce grand attaquant (1,87 m pour 80 kg), né à N’Djamena, a vécu l’indépendance du Tchad avant de rejoindre la France à 21 ans, le 30 décembre 1973. Il débute à Grenoble, en Division d’Honneur puis rejoint Albi (D3), dans le sud de la France. Ses talents de buteur séduisent les recruteurs niçois, qui l’engagent en 1975. Après six mois d’apprentissage, il joue déjà avec l’équipe professionnelle avant d’obtenir la double nationalité franco-tchadienne. Avec les Aiglons, il occupe tous les postes offensifs puis rejoint Bordeaux, Strasbourg, avec lequel il obtient un titre de champion de France, et Valenciennes. Ses 12 buts en 25 matches de D1 lors de la saison 1979-1980 incitent les dirigeants du Paris Saint-Germain à l’engager, tout heureux d’accueillir cet excellent dribbleur pour jouer en soutien de Dominique Rocheteau. »

« Buteur en finale de la Coupe de France contre les Verts de Saint-Étienne (2-2, 6-5 t.a.b., 15/05/1982) puis auteur du but décisif face à Nantes (3-2, 11/06/1983), Toko inscrit un but exceptionnel d’une superbe reprise en demi-volée face au Lokomotiv Sofia en Coupe d’Europe (5-1, 28/09/1982). Avec 43 buts en 171 rencontres, sa grande silhouette était devenue familière pour le public du Parc des Princes, de 1980 à 1985. Après une dernière saison difficile, l’international tchadien (17 sélections) rejoint le Racing Paris) puis il met un terme à sa carrière. En 1989, Toko était revenu au Paris Saint-Germain au poste d’adjoint, chargé de superviser les adversaires des Parisiens en Championnat. Après avoir intégré la cellule du recrutement, il quitte le club en décembre 1998 pour s’installer dans le Sud de la France, où il est décédé ce lundi 9 février 2026. Le Club et son Président adressent leurs plus sincères condoléances à sa famille et à ses proches. »

