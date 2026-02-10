À LA UNE DU 10 FéV 2026
[16:30]Stade Rennais : pour la venue du PSG, un arrêté cible les supporters… de l’OM !
[16:09]OM : Daniel Riolo offre 3 têtes à la vindicte populaire
[15:48]PSG : le club pleure l’un de ses premiers héros
[15:30]OM : De Zerbi, un chèque de 25 M€ et puis s’en va ?
[15:00]PSG : même à Manchester United, Luis Enrique a dégommé De Zerbi (OM)
[14:30]Real Madrid : fin de l’état de grâce pour Kylian Mbappé ? 
[14:00]Stade Rennais : Daniel Riolo lâche une bombe sur Franck Haise et la succession d’Habib Beye 
[13:39]FC Nantes : enfin une bonne et grande nouvelle pour les Kita !
[13:17]OL : mauvaise nouvelle avant l’OGC Nice 
[13:05]FC Barcelone : les confidences rares de Lamine Yamal sur sa vie privée
PSG : même à Manchester United, Luis Enrique a dégommé De Zerbi (OM)

Par Raphaël Nouet - 10 Fév 2026, 15:00
Roberto De Zerbi regardant Luis Enrique donner des consignes lors de PSG-OM.
Toujours en quête d’un nouvel entraîneur pour la saison prochaine, Manchester United vise en priorité Luis Enrique (PSG). Roberto De Zerbi (OM) ne serait plus une option.

Il n’y a pas qu’au niveau du Classico que Luis Enrique a balayé Roberto De Zerbi. Après deux premiers PSG-OM frustrants cette saison (défaite au Vélodrome, nul arraché à la dernière minute mais succès aux tirs au but dans le Trophée des champions), l’Espagnol a mis les choses au clair dimanche soir. Alors que les médias en avaient des caisses sur la façon dont l’Italien avait réussi à bloquer « la meilleure équipe du monde » jusque-là, le PSG a terrassé son rival marseillais (5-0). Luis Enrique, malgré ses compliments d’usage à la fin du match, a confirmé qu’il était bien meilleur que De Zerbi.

De Zerbi ne fait plus partie des plans de MU

Et cela, Manchester United s’en est rendu compte. Selon le Daily Mirror, les Red Devils ne sont plus intéressés que par l’entraîneur du PSG pour la saison prochaine. Celui de l’OM a longtemps été ciblé mais il ne ferait plus partie des plans, peut-être à cause de ses difficultés rencontrées à Marseille. Michael Carrick réalise un excellent travail à MU, avec quatre victoires d’affilée qui ont permis au club de grimper à la 4e place de Premier League, mais ses dirigeants continuent de le considérer comme un simple intérimaire.

Le souci, c’est que Luis Enrique n’aurait aucune intention de quitter le PSG à la fin de la saison. Il lui reste encore une année de contrat dans la capitale et les pourparlers pour une prolongation jusqu’en 2030 ont débuté. Pour attirer l’Espagnol, Manchester United va devoir se montrer très convaincant…

