À LA UNE DU 10 FéV 2026
[22:56]OL Mercato : les secrets du gros coup Endrick dévoilés
[22:32]OM : Longoria critiqué, McCourt lui met la pression
[21:51]ASSE : Montanier peut compter sur un nouveau taulier dans le vestiaire
[21:36]FC Barcelone : un Blaugrana se confie sur sa dépression
[21:22]OM : on sait pourquoi Greenwood ne parle plus à Benatia !
[21:11]PSG : nouvelle avancée dans la vente du Parc des Princes !
[20:33]FC Nantes : Domenech assène le coup de grâce à Kantari 
[20:06]ASSE : Lucas Stassin sommé de s’inspirer de Cristiano Ronaldo
[19:47]OM : Rothen annonce le pire en cas de maintien de De Zerbi
[19:32]RC Lens : le Racing de Pierre Sage boxe dans la même catégorie que le Bayern et le Barça !
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

PSG : nouvelle avancée dans la vente du Parc des Princes !

Par Raphaël Nouet - 10 Fév 2026, 21:11
💬 Commenter
Vue du Parc des Princes depuis un poteau de corner.
Betclic
Betclic Jusqu'à 100€ remboursés en Freebets si ton 1er pari est perdant
J'en profite

Candidate à la Mairie de Paris, Rachida Dati a promis de faire en sorte que le PSG reste au Parc des Princes, quitte à vendre l’enceinte au Qatar.

Les élections municipales qui se tiendront au printemps pèseront d’un poids énorme dans l’avenir du PSG. Si le successeur d’Anne Hidalgo accepte de vendre le Parc des Princes au Qatar, alors le club champion d’Europe restera dans son enceinte historique. Sinon, il poursuivra son projet de construction d’un nouveau stade en banlieue. Ce dossier pèse de tout son poids dans la course à l’élection et Rachida Dati s’est dit qu’elle pouvait en tirer profit.

« Je ferai rester le PSG à Paris »

La candidate LR a écrit dans son programme que si elle est élue, elle fera tout pour conserver le PSG dans la capitale : « Je ferai rester le PSG à Paris, et créerai un projet de grande cité sportive moderne pour faire rayonner mondialement le sport parisien. Je négocierai la vente du Parc des Princes au PSG en contrepartie de la création d’un village sportif et culturel « parc PSG » autour du stade, en lien avec les associations sportives du secteur, pour que le club reste à Paris et que cela bénéficie aux Parisiens ».

Unibet
Unibet Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!
J'en profite

Un projet intéressant qui devrait inciter de nombreux électeurs supporters du PSG à voter pour Dati. Ses rivaux pour la mairie de Paris devraient lui emboîter le pas voire jouer la surenchère pour faire en sorte que le club du Qatar demeure au Parc des Princes.

Le calendrier de fin de saison du PSG

13/02 : Rennes-PSG (22e journée de Ligue 1)
17/02 : Monaco-PSG (barrage aller de la Champions League)
21/02 : PSG-Metz (23e journée de Ligue 1)
25/02 : PSG-Monaco (barrage retour de la Champions League)
28/02 : Le Havre-PSG (24e journée de Ligue 1)
06/03 : PSG-Monaco (25e journée de Ligue 1)
10/03 : 8es de finale aller de la Champions League
15/03 : PSG-Nantes (26e journée de Ligue 1)
18/03 : 8es de finale retour de la Champions League
22/03 : Nice-PSG (27e journée de Ligue 1)
05/04 : PSG-Toulouse (28e journée de Ligue 1)
07/04 : Quart de finale aller de la Champions League
12/04 : Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)
14/04 : Quart de finale retour de la Champions League
19/04 : PSG-Lyon (30e journée de Ligue 1)
26/04 : Angers-PSG (31e journée de Ligue 1)
28/04 : Demi-finale aller de la Champions League
03/05 : PSG-Lorient (32e journée de Ligue 1)
05/05 : Demi-finale retour de la Champions League
09/05 : PSG-Brest (33e journée de Ligue 1)
16/05 : Paris FC-PSG (34e journée de Ligue 1)
30/05 : Finale de la Champions League

PSG

Actu foot PSG : les infos les plus chaudes

Vidéos PSG : toutes les infos foot