Candidate à la Mairie de Paris, Rachida Dati a promis de faire en sorte que le PSG reste au Parc des Princes, quitte à vendre l’enceinte au Qatar.

Les élections municipales qui se tiendront au printemps pèseront d’un poids énorme dans l’avenir du PSG. Si le successeur d’Anne Hidalgo accepte de vendre le Parc des Princes au Qatar, alors le club champion d’Europe restera dans son enceinte historique. Sinon, il poursuivra son projet de construction d’un nouveau stade en banlieue. Ce dossier pèse de tout son poids dans la course à l’élection et Rachida Dati s’est dit qu’elle pouvait en tirer profit.

« Je ferai rester le PSG à Paris »

La candidate LR a écrit dans son programme que si elle est élue, elle fera tout pour conserver le PSG dans la capitale : « Je ferai rester le PSG à Paris, et créerai un projet de grande cité sportive moderne pour faire rayonner mondialement le sport parisien. Je négocierai la vente du Parc des Princes au PSG en contrepartie de la création d’un village sportif et culturel « parc PSG » autour du stade, en lien avec les associations sportives du secteur, pour que le club reste à Paris et que cela bénéficie aux Parisiens ».

Un projet intéressant qui devrait inciter de nombreux électeurs supporters du PSG à voter pour Dati. Ses rivaux pour la mairie de Paris devraient lui emboîter le pas voire jouer la surenchère pour faire en sorte que le club du Qatar demeure au Parc des Princes.

Le calendrier de fin de saison du PSG

13/02 : Rennes-PSG (22e journée de Ligue 1)

17/02 : Monaco-PSG (barrage aller de la Champions League)

21/02 : PSG-Metz (23e journée de Ligue 1)

25/02 : PSG-Monaco (barrage retour de la Champions League)

28/02 : Le Havre-PSG (24e journée de Ligue 1)

06/03 : PSG-Monaco (25e journée de Ligue 1)

10/03 : 8es de finale aller de la Champions League

15/03 : PSG-Nantes (26e journée de Ligue 1)

18/03 : 8es de finale retour de la Champions League

22/03 : Nice-PSG (27e journée de Ligue 1)

05/04 : PSG-Toulouse (28e journée de Ligue 1)

07/04 : Quart de finale aller de la Champions League

12/04 : Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

14/04 : Quart de finale retour de la Champions League

19/04 : PSG-Lyon (30e journée de Ligue 1)

26/04 : Angers-PSG (31e journée de Ligue 1)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : PSG-Lorient (32e journée de Ligue 1)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

09/05 : PSG-Brest (33e journée de Ligue 1)

16/05 : Paris FC-PSG (34e journée de Ligue 1)

30/05 : Finale de la Champions League