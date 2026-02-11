Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!

L’académie du Real Madrid a récemment accueilli deux visages bien connus du football mondial : Achraf Hakimi a effectué un retour remarqué sur les pelouses de son enfance, accompagné de son fidèle ami et ex-coéquipier, Kylian Mbappé.

Parti du Real Madrid en 2021, Achraf Hakimi n’a jamais caché son attachement au club qui l’a vu grandir. Ce passage à l’académie prend des allures de voyage nostalgique pour l’international marocain, qui profite de la moindre escale dans la capitale espagnole pour retrouver ses racines footballistiques.

La visite d’Hakimi n’est pas passée inaperçue. Sorti d’une grande saison sous d’autres couleurs, il réaffirme à chaque retour que la fameuse cantera madrilène reste pour lui une seconde maison, marquée par les souvenirs de ses jeunes années et l’inspiration d’un club qui continue d’influencer sa trajectoire.

Mbappé et Hakimi, un duo complice au centre d’entraînement du Real

Aux côtés d’Hakimi, on retrouvait un Kylian Mbappé tout sourire, membre désormais incontournable de l’effectif merengue. Les deux amis ont été aperçus lors d’une rencontre disputée entre les espoirs du Real et ceux de Getafe, rappelant l’investissement de Mbappé dans la vie du club et la relation forte nouée avec Hakimi depuis Paris.

Leur complicité sur et hors des terrains, forgée au PSG et poursuivie dans la capitale espagnole, fait parler dans les travées du centre d’entraînement. Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que les supporters remarquent la proximité entre les deux hommes, qui savent se soutenir même dans les moments de tension, comme lors de la récente querelle entre Mbappé et Rüdiger en entraînement.

Le Real Madrid garde un œil sur le jeune Hakimi

Derrière ce rendez-vous amical se cache aussi un enjeu générationnel. Depuis quelque temps, la rumeur enfle : l’un des fils d’Achraf Hakimi serait suivi de près par les recruteurs madrilènes pour intégrer le centre de formation. Un intérêt qui dit beaucoup de la relation singulière entre la famille Hakimi et le Real, témoin d’un attachement qui se transmet des vestiaires à la prochaine génération.

Pour Hakimi, voir son fils évoluer sous les mêmes couleurs qu’il n’a jamais vraiment quittées constituerait un clin d’œil fort à l’histoire commune. Quant à Mbappé, ce moment passé ensemble à l’académie incarne la transmission et la passion partagée, à l’image d’une carrière déjà exceptionnelle, régulièrement décryptée dans l’actualité de la carrière de Mbappé.

Ce passage conjugué d’Hakimi et Mbappé à l’académie madrilène confirme que certains destins, aussi glorieux soient-ils, reviennent toujours à la source, là où la flamme du football s’est allumée pour la première fois.

🚨| Le Real Madrid suit l'un des fils d'Achraf Hakimi dans l'optique de le RECRUTER dans son ACADÉMIE. @GuillermoRai_ ✅👀 pic.twitter.com/wn8gNfqlMt — RMadrid actu 🇫🇷 (@RMadrid_actu) February 10, 2026

