Encore sous le feu des projecteurs pour ses critiques au corps arbitral à Valence (2-0), Kylian Mbappé (27 ans) enchaine les buts mais aussi les gestes d’agacement. Un signe que tout n’est plus aussi rose au Real Madrid ?

Pas le premier impair cette saison

Comme après l’incident à Elche, L’Équipe indique que Mbappé ne devrait pas être sanctionné par la commission de discipline de la Liga. Ses insultes n’auraient pas été proférées pendant le temps de jeu et ne figureraient pas dans le rapport d’après-match de l’arbitre. Le Real Madrid, souvent en guerre ouverte contre l’arbitrage espagnol et habitué à critiquer ses décisions, tend à soutenir Mbappé et à comprendre son emportement. Pourtant, au-delà de la sphère merengue, ces dérapages commencent à ternir l’image du Français. L’incident le plus récent s’ajoute à d’autres faits déjà remarqués, comme le refus d’effectuer la haie d’honneur aux Barcelonais après leur victoire en Supercoupe d’Espagne (3-2).

Mbappé s’agace au Real Madrid

Ces comportements traduisent une frustration latente, probablement liée à la peur de connaître une nouvelle saison sans titres majeurs. Mbappé, qui enchaîne les performances spectaculaires, semble donc partagé entre excellence sportive et exaspérations répétées. Ses réactions, même si elles restent souvent symboliques, alimentent les débats en Espagne et donnent l’impression d’un joueur sous pression, conscient des attentes immenses placées sur lui. La question qui se pose désormais est de savoir si ces incidents resteront anecdotiques ou s’ils marqueront un tournant dans l’image publique de Mbappé en Liga. Le Real Madrid, qui mise sur lui comme figure de proue de son attaque, devra jongler entre soutien et gestion de son ego, pour éviter que la frustration de sa star ne se transforme en problème récurrent pour le club.