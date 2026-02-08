Real Madrid : Mbappé s’emporte contre Rüdiger à l’entraînement ! (vidéo)

Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus

Parions Sport Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus

Un accrochage a eu lieu à l’entraînement du Real Madrid où Kylian Mbappé n’a pas apprécié une intervention un peu trop musclée d’Antonio Rüdiger…

Un toro animé avant le déplacement à Valence

Dernière séance à Valdebebas avant le départ à Valence et l’atmosphère s’est un peu tendue du côté du Real Madrid. Lors d’un simple toro, l’intensité est montée d’un cran lorsqu’Antonio Rüdiger s’est montré bien trop engagé en se jetant dans les pieds du Français, déclenchant la colère immédiate de Kylian Mbappé. La tension, amplifiée par l’importance du match à venir, s’est invitée dans un groupe pourtant habitué à gérer la pression.

Mbappé, installé au centre du toro, n’a pas tardé à exprimer son désaccord après ce geste appuyé du défenseur allemand. D’un regard noir et de gestes explicites, le capitaine des Bleus a remis son coéquipier à sa place, coupant court à tout excès d’engagement. Ce fait de jeu rappelle que, même à l’entraînement, la compétitivité reste omniprésente entre les stars madrilènes.

Mbappé a préféré en sourire

Ce moment d’agacement souligne aussi l’autorité de Mbappé, véritable leader de vestiaire depuis son arrivée. Son implication et son exigence rejaillissent d’ailleurs régulièrement sur ses coéquipiers.

Heureusement, la séquence n’a pas laissé de trace durable. Quelques secondes suffisent pour voir Mbappé retrouver le sourire et replonger dans la dynamique de groupe, preuve de la maturité du Français et de la solidité du vestiaire merengue. L’incident est donc clos. La réaction de Mbappé semble montré qu’il aime beaucoup Rüdiger, et qu’il a vite préféré sourire de l’engagement de l’Allemand, connu pour être un peu « fou fou ».