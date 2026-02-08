À LA UNE DU 8 FéV 2026
[16:00]L’OM peut-il créer l’exploit face au PSG ce soir ?
[15:00]Mercato : Rodri (Manchester City) a déjà donné sa réponse au Real Madrid !
[14:00]Real Madrid : Mbappé s’emporte contre Rüdiger à l’entraînement ! (vidéo)
[13:30]Stade Rennais : Pouille ou Beye, vous préfèreriez garder qui ?
[13:00]Mercato : Cristiano Ronaldo veut quitter l’Arabie saoudite, un club fonce sur lui !
[12:30]ASSE – L’analyse de Laurent Hess : « Montanier démarre du bon pied, les Verts repartent de l’avant ! »
[12:00]Endrick, la vidéo qui inquiète l’OL et le Real Madrid
[11:30]Revue de presse : tension à l’AS Monaco avant le derby, coup dur au RC Strasbourg
[11:00]PSG – OM : De Zerbi prêt à surprendre avec un choix fort pour le Classico
[10:30]Stade Rennais : le RC Lens a scellé le sort d’Habib Beye, Pierre Ménès tire dans le tas et accuse la direction !
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

Real Madrid : Mbappé s’emporte contre Rüdiger à l’entraînement ! (vidéo)

Par Laurent Hess - 8 Fév 2026, 14:00
💬 Commenter
Parions Sport
Parions Sport Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus
J'en profite

Un accrochage a eu lieu à l’entraînement du Real Madrid où Kylian Mbappé n’a pas apprécié une intervention un peu trop musclée d’Antonio Rüdiger…

Un toro animé avant le déplacement à Valence

Dernière séance à Valdebebas avant le départ à Valence et l’atmosphère s’est un peu tendue du côté du Real Madrid. Lors d’un simple toro, l’intensité est montée d’un cran lorsqu’Antonio Rüdiger s’est montré bien trop engagé en se jetant dans les pieds du Français, déclenchant la colère immédiate de Kylian Mbappé. La tension, amplifiée par l’importance du match à venir, s’est invitée dans un groupe pourtant habitué à gérer la pression.

Mbappé, installé au centre du toro, n’a pas tardé à exprimer son désaccord après ce geste appuyé du défenseur allemand. D’un regard noir et de gestes explicites, le capitaine des Bleus a remis son coéquipier à sa place, coupant court à tout excès d’engagement. Ce fait de jeu rappelle que, même à l’entraînement, la compétitivité reste omniprésente entre les stars madrilènes.

Parions Sport
Parions Sport Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus
J'en profite

Mbappé a préféré en sourire

Ce moment d’agacement souligne aussi l’autorité de Mbappé, véritable leader de vestiaire depuis son arrivée. Son implication et son exigence rejaillissent d’ailleurs régulièrement sur ses coéquipiers.

Heureusement, la séquence n’a pas laissé de trace durable. Quelques secondes suffisent pour voir Mbappé retrouver le sourire et replonger dans la dynamique de groupe, preuve de la maturité du Français et de la solidité du vestiaire merengue. L’incident est donc clos. La réaction de Mbappé semble montré qu’il aime beaucoup Rüdiger, et qu’il a vite préféré sourire de l’engagement de l’Allemand, connu pour être un peu « fou fou ».

Real Madrid

Actu foot Real Madrid : les infos les plus chaudes

Vidéos Real Madrid : toutes les infos foot