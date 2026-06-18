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FRANCE

PSG Mercato : Fabrizio Romano confirme une bataille énorme avec Liverpool pour Diomandé !

Par William Tertrin - 18 Juin 2026, 21:40

Le RB Leipzig a refusé une offre de 100 millions d’euros de Liverpool pour Yan Diomandé, tandis que le PSG suit de très près un dossier déjà estimé jusqu’à 120 millions d’euros.

Le marché des transferts s’emballe autour de Yan Diomandé, et le PSG est directement concerné. Selon les informations relayées par Fabrizio Romano, le RB Leipzig a rejeté une offre proche de 100 M€ envoyée par Liverpool pour son ailier ivoirien de 19 ans.

Le club allemand, conscient de la montée en puissance du joueur, ne souhaite pas céder son talent à ce montant. Leipzig estime désormais que la valeur du dossier pourrait grimper jusqu’à environ 120 M€, notamment en raison de ses performances en Bundesliga et lors du Mondial 2026, où il attire l’attention des plus grands clubs européens.

Le PSG en position d’observateur très actif

Dans ce contexte, le PSG reste l’un des clubs les plus attentifs à l’évolution du dossier. Le champion de France suit de près la situation, conscient que Diomandé figure parmi les profils offensifs les plus prometteurs du marché européen.

Selon plusieurs éléments rapportés dans la presse anglaise et française, le PSG a déjà pris des renseignements sur le joueur et continue d’évaluer les conditions d’un éventuel mouvement. Mais le club parisien adopte une approche plus mesurée que Liverpool, notamment en raison de la gestion de son secteur offensif et de possibles ajustements internes avant de pouvoir accélérer concrètement.

Liverpool pousse, Leipzig résiste, le PSG attend son moment

Liverpool apparaît aujourd’hui comme le club le plus offensif dans ce dossier, avec une offre déjà transmise. Mais Leipzig, solide dans ses négociations, refuse de céder à la pression.

De son côté, le PSG reste en embuscade, prêt à entrer pleinement dans la course si les conditions deviennent plus favorables. Le club parisien surveille aussi l’évolution du marché offensif et pourrait se positionner si le joueur ouvre la porte à un départ.

À ce stade, aucune décision n’est imminente, mais la tendance est claire : Leipzig fixe ses conditions, Liverpool insiste, et le PSG prépare potentiellement une offensive dans un dossier qui pourrait dépasser les 100 M€.

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