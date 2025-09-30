L’opération Julio Alvarez serait lancée au Barça…

En 2024, le FC Barcelone s’était déjà mis sur Julian Alvarez, qui cherchait à quitter Manchester City, où il n’était que la doublure d’Erling Haaland. Mais le Barça, confronté à ses soucis financiers, n’avait pas pu rivaliser avec l’Atlético de Madrid. Partie remise ? Selon SPORT, Joan Laporta a décidé de jeter son dévolu sur l’attaquant argentin l’été prochain, alors que le contrat de Robert Lewandowski arrivera à échéance.

Il craque pour Alvarez

Julian Alvarez réalise un début de saison canon avec 6 buts en 7 matches. Il reste sur un triplé contre le Rayo Vallecano (3-2) mercredi dernier et un doublé lors du derby contre le Real Madrid (5-2). Alvarez serait considéré comme la priorité de Laporta, qui en ferait une affaire personnelle. L’Argentin est son choix. Et cette fois, le Barça va tout mettre en œuvre pour avoir les moyens de l’acheter. Le départ de Lewandowski permettra d’alléger la masse salariale de 26 M€ bruts annuels.

Alvarez est sous contrat à l’Atlético jusqu’en juin 2030 avec une claude de cession de 500 M€. Et le Barça est conscient qu’il sera difficile de négocier à moins de 200 M€. Mais cela ne freinerait pas plus que ça Laporta…