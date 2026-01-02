À LA UNE DU 2 JAN 2026
OM : Rosenior file à Chelsea, il a rassuré tout Marseille pour De Zerbi !

Par William Tertrin - 2 Jan 2026, 17:16
L'entraîneur de l'OM, Roberto De Zerbi, lors d'un match au Vélodrome.
Liam Rosenior vit des jours agités sur le banc du RC Strasbourg. L’entraîneur anglais séduit par son style et son jeune âge, attire désormais les regards de Chelsea depuis le départ d’Enzo Maresca. Le lien capital : BlueCo, actionnaire majoritaire des deux clubs, facilite toutes les spéculations sur un possible transfert de Rosenior vers Londres. À la veille d’un match clé face à Nice, chaque geste du coach est scruté, son avenir remis en question au sein du club alsacien.

De Zerbi approché par Chelsea

Le nom de Roberto De Zerbi a également été cité du côté du club anglais ces dernières heures. En effet, Chelsea aurait eu des discussions avec l’Italien l’été dernier. Si De Zerbi est donc toujours engagé à Marseille, il ne devrait pas rejoindre la Premier League et les Blues, qui ont déjà coché d’autres noms, dont celui de Rosenior.

Rosenior face aux rumeurs : entre fidélité et ouverture

En conférence de presse, le technicien strasbourgeois a clarifié : « Dans la vie, il y a zéro garantie. On ne sait pas de quoi demain sera fait. Moi, je fais mon travail. Des spéculations, il y en a déjà eu. Je ne veux pas garantir la durée pendant laquelle je serai ici mais je prends du plaisir ici tous les jours. Je compte continuer à le faire tant que je serai ici. J’aime ce club mais je ne peux rien garantir. Personne ne peut le faire ». Les échanges réguliers avec Chelsea, justifiés par la structure du groupe BlueCo, entretiennent cependant la confusion dans l’entourage du coach strasbourgeois.

Mais dans la foulée, L’Équipe a annoncé que les discussions entre les deux clubs se sont accélérées, même si le changement ne devrait intervenir qu’après le week-end. Rosenior sera donc encore sur le banc de Strasbourg samedi à Nice, tandis que Calum McFarlane assurera l’intérim à Chelsea dimanche. Une indemnité de transfert devrait être versée afin de préserver l’image de Strasbourg, et le club cherchera rapidement un successeur.

Une équipe soudée mais tendue à Strasbourg

À la Meinau, les semaines sont électriques. Derrière une façade d’unité, joueurs et staff ressentent la tension que fait planer l’avenir du coach, qui devrait s’écrire en Angleterre. L’agitation médiatique et les bruits persistants autour de Chelsea brouillent la préparation du groupe, déjà sous pression avant d’affronter Nice.

Chelsea est donc sur le point de faire vaciller Strasbourg, et c’est une merveilleuse nouvelle pour l’OM et De Zerbi, bien décidé à poursuivre son aventure en Provence. De quoi rassurer tout Marseille !

