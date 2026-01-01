OM : Roberto De Zerbi visé par Chelsea, mais…

Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus

Roberto De Zerbi, l’actuel coach de l’OM, serait dans le viseur des dirigeants de Chelsea pour remplacer Enzo Maresca.

Enzo Maresca n’est plus l’entraîneur de Chelsea. Après plusieurs semaines marquées par des tensions et des divergences profondes, le club londonien a annoncé ce jeudi le départ du technicien italien, qui a démissionné. L’actuel entraîneur du RC Strasbourg Liam Rosenior serait le grand favori pour lui succéder, selon le journaliste de Sky Sports Kaveh Solhekol.

Chelsea pense aussi à De Zerbi

Toujours d’après Kaveh Solhekol, Chelsea aurait également ciblé d’autres entraîneurs pour remplacer Enzo Maresca, dont celui du coach de l’Olympique de Marseille Roberto De Zerbi. Oliver Glasner (Crystal Palace), Cesc Fabregas (Côme) et Andoni Iraola (Bournemouth) figureraient aussi parmi les autres pistes.

Mais que les supporters marseillais se rassurent, Roberto De Zerbi ne devrait pas devenir le nouveau coach des Blues, Liam Rosenior étant vraiment le grandissime favori. L’arrivée du technicien anglais sur le banc de Chelsea dépendrait toutefois de la capacité de Strasbourg à lui trouver un successeur adéquat.