Menée et poussive pendant toute une mi-temps, l’ASSE n’a eu besoin que de 20 bonnes minutes au retour des vestiaires pour renverser Clermont et revenir de son court déplacement dans l’Auvergne avec une victoire (2-1). Voici nos notes pour les Verts…

LARSONNEUR (6)

Une belle parade d’entrée (2e). Trop court sur le but de Camblan, il a été rassurant dans les airs en fin de match quand Clermont a poussé pour tenter d’égaliser.

FERREIRA (5)

Du retard à l’allumage avec beaucoup de passes ratées. Mais il s’est accroché. Courageux. A fini avec des crampes.

LAMBA (6)

Moins présent que Nadé. Mais solide dans l’ensemble.

NADE (6,5)

Il a stoppé beaucoup d’offensives auvergnates. Un vrai roc sur ce match.

BERNAUER (6)

Il a encore dépanné à gauche, et plutôt bien. Dans l’envie, c’est un leader. Il donne tout.

GADEGBEKU (5), puis MILADINOVIC (6)

Moueffek absent, Gadegbeku a débuté. Devant la défense, il n’a pas démérité mais s’est montré trop passif sur le but de Clermont. Remplacé à la mi-temps par MILADINOVIC, qui a réussi son entrée en jouant avec dynamisme et application. L’une des bonnes surprises de la soirée.

JABER (7)

Une activité de chaque instant, avec toujours l’envie d’aller de l’avant, du pressing, de la clairvoyance, de l’assurance. Le meilleur joueur sur le terrain.

TARDIEU (6)

Il a encore fait tout le match, alors qu’il avait pourtant été malade pendant la semaine. Un bon service pour Cardona (45e). Il répond présent, dans la continuité de sa bonne fin de saison dernière.

CARDONA (6,5), puis DUFFUS

Sur son aile droite, Cardona a longtemps été en dedans. Il a raté une bonne occasion, en pivotant, sa frappe ne trouvant pas le cadre (45e). Mais il est sorti de sa torpeur et s’est arraché pour récupérer le ballon qui a permis à Boajye d’égaliser. Avant de servir Stassin à bout portant sur le deuxième but. Remplacé en fin de match par DUFFUS, entré bien tard…

BOAKYE (6,5), puis EL JAMALI

Positionné dans l’axe, en « faux 9 », Boakye a cherché à se mettre en position de frappe plusieurs fois, sur son pied gauche. Mais c’est du droit qu’il a égalisé, avec la complicité du gardien clermontois. Remplacé par EL JAMALI, actif à son entrée.

OLD (4), puis STASSIN (7)

Titularisé alors qu’il venait juste de rentrer de Nouvelle-Zélande, Old n’a guère pesé sur les débats en première mi-temps. Remplacé à la pause par STASSIN, auteur d’une passe décisive, puis d’un but, célébré avec hargne. L’entrée en jeu de l’avant-centre belge aura changé le visage de l’équipe. Et le cours de la partie.