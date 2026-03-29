Courtisé par l’Eintracht Francfort l’été dernier, l’attaquant du FC Nantes Matthis Abline est toujours désiré par les supporters du club allemand.

Après une dernière intersaison très frustrante, Matthis Abline devrait quitter le FC Nantes cet été. S’il y a relégation, ce sera une évidence mais même si la Maison Jaune se maintient, il devrait être vendu par les Kita afin de renflouer les caisses. L’été dernier, le propriétaire du FCN réclamait un tarif astronomique, supérieur à 40 M€, pour l’ancien Rennais et même au-delà de 50 M€ pour l’OM. Le joueur aurait aimé aller à Marseille, au Paris FC ou à Sunderland, qui le convoitaient, mais il a été retenu et cela a eu un gros impact sur ses performances.

L’Eintracht toujours intéressé ?

L’une des destinations probables pour Abline est l’Allemagne. Depuis le début de sa carrière, la Bundesliga le suit avec attention comme le prouvent les intérêts de Fribourg (en 2023), Stuttgart et l’Eintracht Francfort (en 2025). Justement, ce dernier club serait toujours intéressé. Et ses supporters aussi. L’un d’entre eux a publié un photo-montage de l’équipe la saison prochaine avec d’éventuels renforts. En attaque, il a placé l’ancien Rennais Arnaud Kalimuendo, prêté par Nottingham. Mais ils ont été nombreux à dire que Matthis Abline serait un meilleur choix pour le poste d’avant-centre.

La plupart sont partis sur le fait que le FC Nantes lâcherait Matthis Abline pour 25 M€. Ce n’était pas le tarif réclamé par Waldemar Kita il y a un an. Mais après une telle saison, le dirigeant canari pourra-t-il se montrer aussi gourmand que douze mois plus tôt, quand son joueur sortait d’un exercice à 12 buts en Ligue 1 ?

Ich hätte noch zwei Spieler die mir bei der SGE gefallen würden.



Vom 1.FC Köln Eric Martel und Matthis Abline von Nantes — ZGKA (@ZGBhoy) March 28, 2026

Le calendrier de fin de saison du FC Nantes

05/04 : FC Metz-FC Nantes (28e journée de Ligue 1)

12/04 : Auxerre-FC Nantes (29e journée de Ligue 1)

19/04 : FC Nantes-Brest (30e journée de Ligue 1)

22/04 : PSG-FC Nantes (26e journée de Ligue 1)

26/04 : Stade Rennais-FC Nantes (31e journée de Ligue 1)

03/05 : FC Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

16/05 : FC Nantes-Toulouse (34e journée de Ligue 1)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2