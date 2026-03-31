Courtisé par l’OM au cours du dernier mercato estival, Matthis Abline (23 ans) est resté au FC Nantes contre son gré et rêverait encore de signer à Marseille.

La fin de saison de Matthis Abline sera à scruter en vue du mercato. Après un été frustrant où son transfert avait été bloqué, l’attaquant du FC Nantes verrait à nouveau l’OM comme une destination de choix. Selon Foot01, la saison décevante vécue au FC Nantes n’aurait fait qu’accentuer son envie de relever un nouveau challenge en Ligue 1. L’été dernier, Waldemar Kita avait refusé toutes les offres, notamment celle de l’OM et du Paris FC, estimant son joueur à 40 millions d’euros. Le blocage a contraint Abline à rester au FC Nantes, où ses performances (5 buts) n’ont pas comblé les attentes.

L’OM prêt à passer à l’action

Toujours d’après Foot01, l’OM n’a pas abandonné le dossier. Le club provençal envisagerait une offre légèrement supérieure à celle de l’été dernier, autour de 20 millions d’euros, correspondant à sa valeur actuelle. Un montant plus raisonnable qui pourrait convaincre la Maison Jaune, surtout si le FC Nantes venait à se retrouver en difficulté. Abline, lui, ne se voit pas encore partir à l’étranger et considère un transfert à l’OM comme une étape idéale pour confirmer son potentiel. Reste toutefois une question : pourra-t-il s’imposer au Vélodrome après une saison mitigée ?

Un pari risqué mais séduisant

Pour l’OM, l’opération présente un double enjeu : récupérer un joueur de talent à prix juste et renforcer une attaque en quête de solutions. Pour Abline, c’est l’occasion de relancer sa carrière et de s’installer dans un club capable de jouer les premiers rôles en Ligue 1. Le mercato estival s’annonce donc très animé sur ce dossier, avec des décisions à prendre rapidement en rappelant que BlueCo reste attentif à ce dossier (en plus de Tylel Tati).

Le calendrier de fin de saison du FC Nantes :

05/04 : FC Metz-FC Nantes (28e journée de Ligue 1)

12/04 : Auxerre-FC Nantes (29e journée de Ligue 1)

19/04 : FC Nantes-Brest (30e journée de Ligue 1)

26/04 : Stade Rennais-FC Nantes (31e journée de Ligue 1)

03/05 : FC Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

16/05 : FC Nantes-Toulouse (34e journée de Ligue 1)