À peine arrivé sur le banc du FC Nantes, Vahid Halilhodzic pourrait déjà prendre la poudre d’escampette.

Le climat est brûlant au FC Nantes. Et la situation pourrait encore se tendre dans les jours à venir. À peine nommé sur le banc du FC Nantes, Vahid Halilhodzic pourrait déjà quitter le club. Une hypothèse forte lancée par Thomas Doucet, journaliste à L’Équipe, lors de son passage sur Télé Nantes : « Je n’y crois plus. La descente peut être actée avant la fin pour Nantes. Et je me demande même si Vahid ne va pas s’en aller avant la fin. S’ils échouent ? Il n’est venu que pour le maintien au final… »

Une mission maintien déjà compromise ?

Le constat est brutal. Alors que le FC Nantes lutte pour sa survie, le spectre de la relégation se rapproche dangereusement. Dans ce contexte, la présence de Halilhodzic pourrait ne pas durer. L’entraîneur bosnien, réputé pour ses choix forts, n’aurait accepté le défi que dans un seul objectif : maintenir le club en Ligue 1. Mais si cet objectif devient inaccessible, son avenir pourrait s’écrire ailleurs… et très rapidement.

Un scénario déjà vu

Ce ne serait pas une première dans la carrière de Halilhodzic. Habitué aux contextes tendus et aux missions commando, le technicien n’a jamais hésité à trancher dans le vif lorsque la situation ne correspond plus à ses attentes. À Nantes, le timing pourrait donc s’accélérer.

Une fin sous tension

Pour le FC Nantes, le danger est double : sportif et institutionnel. Une relégation combinée à un départ anticipé de l’entraîneur plongerait le club dans une zone de turbulences majeure. Rien n’est encore acté, mais une chose est sûre : il faudra prendre minimum sept points alors des trois prochains matches pour espérer un maintien… mais aussi qu’Halilhodzic reste.

Le calendrier de fin de saison du FC Nantes :

05/04 : FC Metz-FC Nantes (28e journée de Ligue 1)

12/04 : Auxerre-FC Nantes (29e journée de Ligue 1)

19/04 : FC Nantes-Brest (30e journée de Ligue 1)

26/04 : Stade Rennais-FC Nantes (31e journée de Ligue 1)

03/05 : FC Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

16/05 : FC Nantes-Toulouse (34e journée de Ligue 1)