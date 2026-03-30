À LA UNE DU 30 MAR 2026
[15:15]FC Nantes : Un ancien Canari est décédé
[15:00]ASSE : les supporters pas convaincus par deux pépites de Ligue 2, Kilmer Sports attendu au tournant
[14:37]FC Nantes : Cardiff débouté dans l’affaire Sala, ils vont renflouer les caisses du FC Nantes
[14:30]FC Barcelone : coup de théâtre pour Marcus Rashford ? 3 pistes envisagées
[14:08]PSG : coup de tonnerre, la mairie ouvre la porte au Qatar pour le Parc des Princes
[13:52]Stade Rennais Mercato : Pouille déjà contrarié pour le défenseur qu’il voulait offrir à Franck Haise
[13:40]FC Nantes : 5 joueurs qui pourraient être vendus en cas de descente en Ligue 2
[13:20]ASSE : gros changement à Geoffroy-Guichard, les supporters déjà sous tension
[13:00]OM : ce détail du nouveau logo a failli mettre le feu aux poudres
[12:40]FC Nantes : sur les traces de Sala, le bouleversant retour de sa mère à Nantes
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

FC Nantes : 5 joueurs qui pourraient être vendus en cas de descente en Ligue 2

Par Louis Chrestian - 30 Mar 2026, 13:40
💬 Commenter
Parions Sport
Parions Sport Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus
J'en profite

À FC Nantes, l’inquiétude grandit. Et si la relégation en Ligue 2 devenait réalité ? En coulisses, un scénario se dessine déjà : celui d’un mercato agité, avec plusieurs départs majeurs pour renflouer les caisses.

Voici les 5 joueurs qui pourraient quitter le club en cas de chute.

Matthis Abline, un départ presque inévitable

Matthis Abline fait partie des dossiers les plus chauds.

Parions Sport
Parions Sport Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus
J'en profite

Après un été dernier frustrant, où plusieurs clubs (OM, Paris FC, Sunderland) s’étaient positionnés, l’attaquant n’a pas pu partir. Résultat : une saison impactée… et une valeur revue à la baisse.

Aujourd’hui estimé à 20M€, son départ semble inévitable, relégation ou non.

👉 Plus d’infos : https://www.butfootballclub.fr/1657808-fc-nantes-mercato-abline-a-la-cote-en-allemagne/

Tylel Tati, la pépite qui attire déjà l’Europe

Tylel Tati est probablement le joueur le plus bankable de l’effectif.

Suivi par plusieurs clubs européens et notamment Strasbourg, il représente un profil jeune, à fort potentiel… et déjà valorisé à 25M€.

En cas de descente, difficile d’imaginer le FCN le retenir.

👉 Plus d’infos : https://www.butfootballclub.fr/1656600-fc-nantes-om-mercato-info-but-abline-et-tati-cibles-une-offre-xxl-se-prepare/

Louis Leroux, un talent en quête de confirmation

Louis Leroux devait exploser… mais tarde à confirmer.

Suivi un temps par l’AS Monaco pour près de 30M€, il est finalement resté à Nantes. Aujourd’hui estimé à 12M€, il pourrait redevenir une cible intéressante sur le marché.

Surtout si Nantes descend.

Johann Lepenant, une valeur sûre au milieu

Johann Lepenant s’est imposé comme un élément clé malgré une saison irrégulière.

Estimé à 7M€, l’ancien lyonnais attire déjà des clubs de Ligue 1, dont Toulouse. En cas de relégation, son départ semble presque acté.

Dehmaine Tabibou, la révélation à surveiller

Dehmaine Tabibou est la belle surprise de cette fin de saison.

Lancé sous Kantari puis confirmé sous Vahid Halilhodzic, il a marqué les esprits, notamment avec son but contre Strasbourg.

Estimé à 4M€, il pourrait devenir l’un des bons coups du prochain mercato pour de nombreux clubs de Ligue 1.

Un mercato sous tension à Nantes

Si la descente se confirme, le FC Nantes devra faire des choix forts.

Vendre pour reconstruire
Alléger la masse salariale
Relancer un projet

Mais une chose est sûre : en cas de Ligue 2, le visage de l’effectif nantais pourrait totalement changer.

À Nantes, l’été s’annonce brûlant… et pourrait bien marquer la fin d’un cycle

FC Nantes

Actu foot FC Nantes : les infos les plus chaudes

Vidéos FC Nantes : toutes les infos foot