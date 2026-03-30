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FRANCE

FC Nantes : sur les traces de Sala, le bouleversant retour de sa mère à Nantes

Par Louis Chrestian - 30 Mar 2026, 12:40
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À FC Nantes, le temps semble s’être arrêté. Sept ans après le drame, un retour chargé d’émotion vient raviver les souvenirs autour de Emiliano Sala.

Sa mère, Mercedes Taffarel, a fait le voyage jusqu’à Nantes. Un déplacement à la fois judiciaire… et profondément personnel.

Un retour après sept ans d’absence

Depuis la disparition tragique de son fils en 2019, dans le crash de son avion au-dessus de la Manche, Mercedes Taffarel n’était jamais revenue.

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Mais cette fois, une échéance importante l’y a poussée : la décision du tribunal de commerce dans le litige opposant Cardiff City au FC Nantes. Un dossier lourd, où le club gallois réclame plus de 120 millions d’euros.

Au-delà de cette bataille juridique, ce voyage a surtout pris une dimension intime.

Devant sa maison… sans oser entrer

Dimanche, Mercedes Taffarel s’est rendue devant l’ancienne maison de son fils.

Un moment suspendu.

Elle n’a pas osé frapper. Ni entrer. Juste regarder… et se souvenir.

Un geste simple, mais chargé d’une émotion immense.

Une fresque, un lac… et des souvenirs

Son parcours l’a ensuite menée vers des lieux emblématiques de la vie nantaise de Sala.

La fresque murale réalisée en son hommage en 2022, œuvre de l’artiste argentin Gabriel Griffa.
Puis ce lac où l’attaquant aimait se promener pour décompresser, accompagné de sa chienne Nala.

Adoptée à la SPA de Carquefou en 2015, Nala vit aujourd’hui en Argentine, auprès de Mercedes Taffarel.

Chaque lieu visité est une trace. Un fragment de vie. Une présence encore palpable.

Un voyage entre mémoire et justice

Accompagnée d’une amie française restée proche depuis toutes ces années, Mercedes Taffarel a traversé ces moments avec pudeur.

Mais ce voyage n’est pas seulement celui du souvenir.

Ce lundi, elle assistera au jugement dans l’affaire opposant Cardiff City au FC Nantes. Un nouveau chapitre dans une histoire qui continue de marquer profondément le football.

Nantes, entre douleur et héritage

À Nantes, Emiliano Sala n’est pas oublié.

Entre fresques, souvenirs et émotions, son passage continue de vivre dans la ville… et dans le cœur des supporters.

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