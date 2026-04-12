FC Nantes Mercato : le tarif pour Abline est fixé, l’OM, l’OL et le LOSC sont prévenus

Matthis Abline sera quoiqu’il arrive l’attraction du mercato estival, que le FC Nantes se maintienne en Ligue 1 ou pas. Ses courtisants, dont quelques clubs en Ligue 1, ont déjà une idée du prix à débourser.

Le mercato estival du FC Nantes s’annonce particulièrement mouvementé, et un nom cristallise déjà toutes les attentions : Matthis Abline. L’attaquant de 23 ans, auteur d’une prestation très décevante face à Auxerre (0-0), est aujourd’hui considéré comme l’un des principaux actifs du club sur le marché des transferts.

Un joueur au cœur du projet de vente du FC Nantes

Dans un contexte sportif fragile, marqué par une possible relégation en Ligue 2, le FC Nantes anticipe une refonte importante de son effectif. Plusieurs joueurs à forte valeur marchande pourraient être concernés, et Matthis Abline figure en tête de liste.

Et selon MediaFoot, le club nantais ne compte pas céder son attaquant à bas prix.

« Face à cette demande importante, le FC Nantes ne bradera pas son joueur. La direction nantaise espère récupérer entre 20 et 25 millions d’euros pour son attaquant, un montant conséquent mais en adéquation avec le marché actuel ».

Une concurrence déjà bien installée en Ligue 1

Les performances d’Abline ne laissent pas indifférents. Plusieurs clubs français suivent de près son évolution :

L’OM , déjà intéressé l’été dernier

, déjà intéressé l’été dernier Le LOSC , en quête de renfort offensif

, en quête de renfort offensif Le RC Strasbourg , très actif sur le marché

, très actif sur le marché L’Olympique Lyonnais, à la recherche d’un nouveau numéro 9

Même en cas de maintien du FC Nantes, un départ cet été semble fortement envisagé.

Un profil apprécié et une valeur en hausse

Auteur d’une saison à 7 buts et 5 passes dé dans un collectif en difficulté, Abline a parfois su tirer son épingle du jeu grâce à sa polyvalence et sa capacité à évoluer dans différents systèmes offensifs.

Sous contrat avec Nantes jusqu’en 2028, le joueur conserve une valeur élevée malgré les incertitudes sportives du club. Sa cote, estimée entre 20 et 25 millions d’euros, pourrait même grimper en cas d’enchères entre clubs concurrents.

Un tournant décisif pour Nantes et Abline

Pour le FC Nantes, cette vente potentielle représente bien plus qu’un simple transfert : il s’agit d’un levier économique majeur pour reconstruire l’effectif en cas de crise sportive.

Pour Matthis Abline, ce mercato pourrait marquer un véritable tournant dans sa carrière, avec la possibilité de rejoindre un projet plus ambitieux en Ligue 1 ou à l’étranger