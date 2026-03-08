Mbappé : Qui est Ester Exposito, l’actrice qui fait craquer la star du Real Madrid ?

Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!

Le nom d’Ester Expósito affole actuellement les réseaux sociaux et la presse espagnole. La raison ? L’actrice madrilène aurait été aperçue très proche de Kylian Mbappé à Paris, devant la Tour Eiffel.

Des images montrant les deux stars dans une attitude complice, voire en train de s’embrasser selon certaines sources, ont rapidement fait le tour d’internet. Depuis, les spéculations vont bon train et de nombreux médias, dont Marca, évoquent une possible relation entre la star du Real Madrid et la célèbre actrice espagnole.

Mais qui est vraiment Ester Expósito, cette jeune femme qui semble avoir conquis le cœur du champion du monde 2018 ?

Une star révélée par la série Élite

Ester Expósito s’est fait connaître du grand public grâce à la série à succès Élite diffusée sur Netflix.

Dans cette production espagnole devenue mondiale, elle incarnait Carla Rosón Caleruega, un personnage emblématique qui lui a permis d’exploser médiatiquement.

Grâce à ce rôle, l’actrice madrilène est rapidement devenue l’une des figures les plus populaires de la série, et par extension une star internationale.

Aujourd’hui, Ester Expósito compte des dizaines de millions d’abonnés sur Instagram, ce qui fait d’elle l’une des actrices espagnoles les plus influentes sur les réseaux sociaux.

Une carrière qui dépasse désormais Élite

Depuis son succès dans Élite, Ester Expósito a poursuivi sa carrière dans plusieurs projets cinématographiques et télévisuels.

Elle est notamment apparue dans différents films espagnols et, depuis 2024, elle tient également un rôle dans la série Bandidos.

En parallèle de sa carrière d’actrice, elle s’est également imposée comme mannequin et icône de mode, collaborant régulièrement avec de grandes marques.

Une rumeur de couple avec Mbappé

La rumeur d’une relation avec Kylian Mbappé s’est enflammée après plusieurs indices remarqués par les internautes.

Les deux stars se suivent sur Instagram, et le joueur français a notamment liké certaines publications de l’actrice, dont une photo particulièrement remarquée en décembre dernier.

Autre élément troublant : Ester Expósito a récemment publié une story depuis la Tour Eiffel, confirmant sa présence à Paris au même moment que Mbappé.

Or l’attaquant français était lui aussi dans la capitale pour consulter des spécialistes concernant sa blessure au genou droit.

Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que le nom d’Ester Expósito est associé à un footballeur.

En 2024, elle avait déjà été liée à Vinícius Júnior, également joueur du Real Madrid, après que les deux aient été aperçus ensemble lors d’un concert de Travis Scott à Madrid.

L’actrice avait cependant rapidement démenti ces rumeurs en publiant la mention « Fake News » sur ses réseaux sociaux.

Mbappé toujours discret sur sa vie privée

De son côté, Kylian Mbappé reste extrêmement discret concernant sa vie sentimentale.

Le capitaine de l’Équipe de France a été brièvement associé à plusieurs personnalités ces dernières années, dont l’actrice Emma Smet, sans jamais officialiser de relation.

Pour l’instant, ni Mbappé ni Ester Expósito n’ont confirmé les rumeurs qui circulent.

Mais une chose est sûre : entre la star du football mondial et l’une des actrices les plus populaires d’Espagne, l’histoire fait déjà énormément parler.