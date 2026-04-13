La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Comme pour Esteban Lepaul, le Stade Rennais a mis les barbelés autour d’Abdelhamid Ait Boudlal (19 ans) Mieux, le club breton veut déjà prolonger son contrat.

C’est une stratégie claire et assumée. Au Stade Rennais, pas question de vendre ses pépites, bien au contraire. Après avoir fermé la porte à un départ d’Esteban Lepaul, les dirigeants bretons passent à la vitesse supérieure avec un autre dossier brûlant : Abdelhamid Aït Boudlal. Et le message est encore plus fort. Non seulement le jeune défenseur marocain de 19 ans est jugé intransférable cet été, mais le Stade Rennais veut déjà prolonger son contrat. Une manière de blinder définitivement l’un des plus grands espoirs du club.

Le Stade Rennais veut prolonger Aït Boudlal

Selon les informations de Guillaume Lainé, le SRFC n’envisage absolument pas de se séparer de son défenseur, pourtant déjà très convoité. Mieux, une prolongation au-delà de 2028 est clairement à l’étude en interne. Un signal très clair envoyé au marché. Car ces dernières semaines, plusieurs clubs européens, dont le Borussia Dortmund, ont manifesté leur intérêt pour le joueur formé à l’Académie Mohammed VI. Mais le Stade Rennais n’a aucune intention d’ouvrir la porte.

Ce choix s’inscrit dans une logique globale impulsée par Franck Haise. Le technicien breton souhaite construire un projet solide, basé sur la stabilité et la valorisation des talents déjà présents au Stade Rennais. Et dans cette optique, Aït Boudlal apparaît comme une pièce maîtresse. Impressionnant de maturité pour son âge, solide dans les duels, propre dans la relance, il s’est rapidement imposé comme un élément fiable de la défense rennaise.

Haise construire sur la durée

Ses statistiques (2 buts, 1 passe décisive en 15 matchs) ne racontent qu’une partie de l’histoire. Car c’est surtout son impact global et sa régularité qui séduisent en interne comme à l’extérieur. En parallèle, le Stade Rennais a déjà pris une décision forte concernant Esteban Lepaul, auteur d’une saison exceptionnelle. Là encore, le club a refusé toute idée de départ, sauf offre totalement hors marché.

Deux dossiers, une même ligne directrice : le Stade Rennais veut garder ses meilleurs joueurs et bâtir dans la durée. Une approche qui tranche avec certaines habitudes du mercato français. En verrouillant Aït Boudlal et Lepaul, Franck Haise pose les bases d’un projet ambitieux. Et en interne, une conviction grandit : le Stade Rennais est peut-être en train de franchir un cap décisif.

Le calendrier de fin de saison du Stade Rennais :

19/04 : Strasbourg-Stade Rennais (30e journée de Ligue 1)

26/04 : Stade Rennais-FC Nantes (31e journée de Ligue 1)

03/05 : Lyon-Stade Rennais (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Stade Rennais-Paris FC (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Stade Rennais (34e journée de Ligue 1)