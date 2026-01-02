FC Nantes Mercato : les Kita veulent un ancien du Stade Rennais qui cartonne en Ligue 1

Le FC Nantes accélère sur le marché des transferts avec un intérêt marqué pour Romain Del Castillo, ailier droit du Stade Brestois et dynamiteur offensif du début de saison. À l’heure où le maintien devient une obsession pour les Canaris, ce dossier suscite autant d’attentes que d’incertitudes dans un contexte de crise sportive.

Pourquoi Nantes cible Del Castillo ?

La trajectoire du FC Nantes cette saison est loin d’être rassurante : 17e place en Ligue 1, fragilité récurrente, besoin criant de sang neuf. Face à cette urgence, la cellule de recrutement nantaise multiplie les démarches. Le club a déjà officialisé les arrivées de profils expérimentés comme Rémy Cabella et Deiver Machado, preuve d’une volonté de renouvellement rapide. Mais pour inverser une dynamique inquiétante, les dirigeants visent désormais un joueur créatif, capable d’apporter des buts et de la régularité : d’où cet intérêt pour l’ailier brestois, dont l’apport et l’expérience suscitent l’adhésion en interne.

Parenthèse importante : Del Castillo compte plus de 100 matchs joués au Stade Rennais, le rival historique du FCN. Après les transferts de Rongier et Merlin, enfants de Nantes, au SRFC l’été dernier, son passé rennais pourrait ajouter du piquant à ses retrouvailles avec le club breton.

Où en est le dossier Del Castillo ?

Selon L’Équipe, Nantes a pris la température pour Del Castillo, gaucher de 29 ans encore sous contrat avec le Stade Brestois pour un an et demi. L’opération n’en est qu’à ses débuts, mais le simple fait d’avoir initié les premiers contacts témoigne de la détermination des dirigeants. Reste que le dossier s’annonce complexe : Brest, réputé intraitable lors des discussions, affiche clairement sa volonté de conserver son atout offensif. Le joueur, de son côté, demeure concentré sur le projet brestois, sans indiquer la moindre envie de départ.

Qu’est-ce que Del Castillo apporterait à Nantes ?

L’intérêt nantais ne doit rien au hasard : Del Castillo est actuellement le meilleur buteur de Brest avec six réalisations cette saison. Habitué aux joutes du championnat, il se distingue par sa régularité en Ligue 1 et la précision de son pied gauche sur l’aile. Cet état de forme en fait une cible de choix pour une équipe en panne d’efficacité, en quête d’un leader technique pour bousculer une hiérarchie interne. Significatif : malgré la sollicitation nantaise, l’ailier reste focalisé sur les ambitions du club finistérien, laissant planer le doute sur un possible changement de maillot cet hiver.

Nantes peut-il convaincre Brest ?

L’équation financière et contractuelle est loin d’être gagnée. Brest ne souhaite pas céder son élément clé, et Del Castillo demeure sous contrat jusque mi-2027. Pour Nantes, attirer un joueur sous engagement représenterait un virage par rapport à sa stratégie des derniers mois, basée surtout sur les prêts ou la signature de joueurs libres. Dans un contexte où la survie en Ligue 1 ne laisse pas de place à l’erreur, les dirigeants devront trouver les arguments décisifs – sportifs comme financiers – pour tenter de dénouer ce dossier brûlant du mercato