FC Nantes Mercato : les Canaris officialisent une nouvelle recrue

Par Fabien Chorlet - 1 Jan 2026, 16:30
Rémy Cabella sous le maillot de l'Olympiakos
Le FC Nantes a officialisé ce jeudi l’arrivée de Rémy Cabella en provenance de l’Olympiakos.

Actée depuis plusieurs jours, la signature de Rémy Cabella au FC Nantes ne pouvait devenir officielle qu’à partir de ce jeudi, date d’ouverture du mercato hivernal. Le club des bords de l’Erdre a ainsi officialisé il y a quelques minutes la venue de l’ancien joueur de l’ASSE et de l’OM, qui arrive à Nantes en provenance de l’Olympiakos sous la forme d’un prêt de six mois. Après Deiver Machado, Rémy Cabella devient donc le deuxième renfort hivernal des Canaris.

Le communiqué du FCN

« Le FC Nantes annonce l’arrivée de Rémy Cabella, prêté par l’Olympiakos jusqu’à la fin de la saison. Milieu offensif de 34 ans, Rémy Cabella possède une solide expérience sur les terrains de Ligue 1 et d’Europe. Formé au Montpellier HSC, avec lequel il a été sacré champion de France en 2012, il a ensuite évolué au Newcastle United FC, à l’Olympique de Marseille, à l’AS Saint-Étienne et au LOSC Lille. Il compte également plusieurs sélections avec l’équipe de France A (4) et Espoirs (17). Reconnu pour sa qualité technique, sa vision du jeu et sa polyvalence offensive, Rémy Cabella vient renforcer l’effectif nantais pour la seconde partie de la saison. Le FC Nantes souhaite la bienvenue à Rémy Cabella », a indiqué l’actuel 17e de Ligue 1 dans son communiqué.

