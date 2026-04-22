OM Mercato : Malang Sarr (RC Lens) envoyé à Marseille !

L’insider Marwan Belkacem verrait d’un bon oeil une arrivée de Malang Sarr (RC Lens) à l’OM cet été.

Avec son outil data, le compte X Data’Scout a imaginé le prochain mercato estival de l’Olympique de Marseille. Kévin Danois (AJ Auxerre), Pablo Pagis (FC Lorient), Oumar Solet (Udinese), Anis Hadj Moussa (Feyenoord), Yacine Titraoui (Charleroi) et Armand Laurienté (Sassuolo) figurent notamment parmi les potentielles recrues, tandis que Geronimo Rulli, Leonardo Balerdi, Pierre-Emile Hojbjerg et Mason Greenwood seraient amenés à quitter le club olympien cet été.

Malang Sarr à l’OM ?

En réaction à cette projection, Marwan Belkacem, insider et suiveur de l’OM, a expliqué qu’il verrait bien le défenseur du RC Lens, Malang Sarr, rejoindre Marseille. « Je ne pense que ça soit la priorité pour le joueur mais la saison que sort Malang Sarr à Lens… Je suis persuadé qu’il ressort bien sur la plateforme », a-t-il confié sur X.

Malang Sarr est libre cet été

Pour sa deuxième saison sous les couleurs artésiennes, Malang Sarr réalise le meilleur exercice de sa carrière, s’imposant comme l’un des défenseurs centraux les plus performants de Ligue 1. Une véritable renaissance pour le joueur formé à l’OGC Nice, après des passages très compliqués à Chelsea, Porto ou encore à l’AS Monaco.

En fin de contrat avec le RC Lens en juin prochain, le profil de Malang Sarr pourrait ainsi représenter une opportunité intéressante pour l’Olympique de Marseille lors du prochain mercato.