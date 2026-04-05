Mercato : le Stade Rennais et le LOSC à la lutte pour le coéquipier d’une cible rêvée par l’ASSE

La fin de saison approche et, avec elle, les premières grandes manœuvres du mercato estival. Parmi les profils qui agitent les cellules de recrutement, un nom revient avec insistance : Anto Sekongo. Révélation de Ligue 2 sous les couleurs de USL Dunkerque, le jeune milieu offensif attise déjà les convoitises en France comme à l’étranger.

Une saison qui change tout

À seulement 21 ans, Anto Sekongo s’impose comme l’une des sensations de la saison 2025-2026. Avec 8 buts et 3 passes décisives en 31 matchs, le gaucher ivoirien a franchi un cap et s’est affirmé comme un élément clé du projet dunkerquois. Tout comme un certain Enzo Bardeli, coéquipier de Sekongo à Dunkerque et cible rêvée de l’ASSE.

Arrivé en 2024 en provenance de la réserve du Stade de Reims, où il n’avait pas totalement convaincu au plus haut niveau, le joueur formé à Afrique Football Élite a parfaitement relancé sa trajectoire dans le Nord.

Sa progression rapide, combinée à ses qualités techniques et sa capacité à faire des différences dans les derniers mètres, en font aujourd’hui un profil très recherché.

Lille, Rennes, Toulouse : la Ligue 1 déjà à ses trousses

Selon les informations de Média Foot, plusieurs clubs de Ligue 1 ont déjà manifesté leur intérêt. Le Toulouse FC aurait récemment pris des renseignements, tandis que le Stade Rennais et le LOSC suivent le dossier de près.

Trois clubs réputés pour leur capacité à développer les jeunes talents et à leur offrir une exposition européenne à moyen terme. Un contexte idéal pour la progression d’un joueur comme Sekongo.

Une concurrence déjà internationale

Mais la bataille ne se limite pas à la Ligue 1. À l’étranger, plusieurs recruteurs se sont également déplacés pour observer le milieu offensif. Le club anglais de Leeds United serait notamment prêt à passer à l’action.

Un intérêt qui pourrait faire grimper les enchères dans les prochaines semaines.

Dunkerque en position de force

Sous contrat jusqu’en juin 2028, l’USL Dunkerque dispose d’un levier important dans ce dossier. Si sa valeur est estimée autour de 3 millions d’euros, les dirigeants nordistes espèrent récupérer une somme bien supérieure, preuve de l’attractivité croissante du joueur.

Dans un marché où les profils jeunes, techniques et déjà performants sont très prisés, Anto Sekongo coche toutes les cases.

Un été décisif en perspective

Sauf retournement de situation, difficile d’imaginer le joueur poursuivre l’aventure encore longtemps en Ligue 2. Le prochain mercato pourrait bien marquer un tournant dans sa carrière.

Reste à savoir quel projet sportif saura convaincre l’une des plus belles révélations du championnat.