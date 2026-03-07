En fin de contrat à Dunkerque, Enzo Bardeli (24 ans) attire toujours l’ASSE mais un club de Ligue 1 aux dents longues s’est ajouté à la liste.

Le nom d’Enzo Bardeli revient déjà à l’ASSE ! Depuis plusieurs mois, le club forézien a placé le joueur de 24 ans en tête de sa short-list pour renforcer un milieu de terrain qui perdra sans doute Florian Tardieu cet été. Bardeli sort d’une saison XXL avec USL Dunkerque, où il s’est imposé comme un métronome capable de casser les lignes et de conclure les actions. Ses performances font de lui l’un des milieux les plus décisifs de la Ligue 2, et son profil polyvalent séduit par sa capacité à évoluer un cran plus haut tout en restant physique.

La concurrence se densifie pour l’ASSE

Selon Jeunes Footeux, l’ASSE n’est plus seul sur ce dossier : des clubs étrangers auraient déjà exprimé leur intérêt et la Ligue 1 commence à se réveiller. Le FC Lorient cherche à anticiper le départ d’Arthur Avom, en fin de contrat cet été, et verrait en Bardeli un renfort idéal pour son entrejeu. Le Camerounais pourrait s’envoler librement vers l’Angleterre, obligeant les Merlus à se positionner rapidement pour sécuriser une solution française et expérimentée, déjà rompue aux joutes physiques de Ligue 2.

Un choix stratégique pour Bardeli

Pour l’ASSE, le dossier Bardeli reste complexe. Les Verts avaient déjà tenté de le recruter plus tôt, mais la cote du joueur avait grimpé et le transfert n’avait pas pu se concrétiser. Aujourd’hui, avec un contrat qui touche à sa fin et une concurrence accrue, ce n’est plus seulement Bardeli qui choisit son projet : ce sont les clubs qui doivent le convaincre. L’intéressé pourrait attendre que l’ASSE confirme son ambition et son ticket pour la Ligue 1 avant de prendre sa décision finale. La bataille pour son recrutement s’annonce donc palpitante.

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne :

07/03 : ASSE-Red Star (26e journée de Ligue 2)

13/03 : Grenoble-ASSE (27e journée de Ligue 2)

21/03 : ASSE-Annecy (28e journée de Ligue 2)

04/04 : Nancy-ASSE (29e journée de Ligue 2)

10/04 : ASSE-Dunkerque (30e journée de Ligue 2)

17/04 : Bastia-ASSE (31e journée de Ligue 2)

24/04 : ASSE-Troyes (32e journée de Ligue 2)

02/05 : Rodez-ASSE (33e journée de Ligue 2)

09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)

12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)

15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2