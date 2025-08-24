RC Lens : Didier Digard (Le Havre) fait l’éloge de Pierre Sage

L’entraîneur du Havre, Didier Digard, estime que le RC Lens de Pierre Sage, qui sera son adversaire ce dimanche, est une référence au niveau des courses à haute intensité.

Huit jours après une défaite douloureuse à Bollaert face à l’OL (0-1), le RC Lens va tenter de lancer sa saison sur la pelouse du stade Océane. Face aux Gones, les hommes de Pierre Sage n’ont pas démérité mais ils ont payé cher leur manque d’efficacité offensive. Cependant, ils ont réussi à impressionner l’entraîneur du Havre, Didier Digard, qui a déclaré qu’ils constituaient une référence en matière de courses à haute intensité.

« Ils sont les plus hauts en termes de sprint et de courses à haute intensité »

« Dans le plan de jeu, on a été très contents à Monaco, on a bien récupéré le ballon, a déclaré l’entraîneur du HAC à Paris Normandie, au sujet de la défaite 1-3 sur le Rocher. Par contre, on a manqué de folie pour bien l’utiliser et se projeter plus rapidement. Il va falloir alterner entre les consignes données et les consignes individuelles. On aimerait avoir des profils un peu plus offensifs. Ça passe par mettre le plus de joueurs possibles avec le plus de jambes pour pouvoir faire mal à Lens, qui est une référence dans ce domaine. Ils sont les plus hauts en termes de sprint et de courses à haute intensité. Ce sera un très beau défi pour nous. »

La saison passée, chaque club s’était imposé à l’extérieur : le Racing était allé gagner 2-1 au Havre en janvier, le club doyen avait pris sa revanche en s’imposant 4-3 à Bollaert en mars.