Stade Rennais Mercato : un géant européen s’attaque à Jacquet !
RC Lens : Udol révèle pourquoi il tenait à devenir sang et or

Matthieu Udol qui centre lors du premier match de la saison du RC Lens, face à l'OL (0-1).
Raphaël Nouet
23 août 2025

Recruté par le RC Lens en provenance du FC Metz, Matthieu Udol a expliqué qu’il avait besoin de se challenger, à 29 ans, dans un club plus important.

Ca a failli être le feuilleton de l’été. Désireux de quitter le FC Metz, avec qui il était remonté en Ligue 1, Matthieu Udol pensait avoir la parole des dirigeants lorrains, qui avaient promis de le libérer une fois cet objectif mené à bien. Mais une fois que le RC Lens a approché le latéral gauche de 29 ans, les Messins ont fait obstacle à un départ. Heureusement après quelques jours assez tendus, Metz a accepté d’honorer sa parole et a libéré son joueur en échange d’une indemnité de 3,5 M€. Pour le site Lensois.com, Udol a expliqué pourquoi il avait autant insisté pour signer en Artois.

« J’avais besoin de ça dans ma carrière »

« J’avais fait le tour à Metz. J’ai tout connu et j’avais besoin d’un nouveau challenge parce que je n’arrive pas en terrain conquis. J’ai une place à me faire. J’ai un statut qui est différent ici. Le club a d’autres ambitions qu’il faut remplir. J’avais besoin de ça dans ma carrière aujourd’hui. Je ne suis pas tout jeune non plus. Il faut profiter de ces choses-là, des challenges importants, des objectifs qui sont quand même ambitieux et beaux à jouer ici. »

Après son premier match à Bollaert, contre Lyon (0-1), Matthieu Udol ne doit pas regretter d’avoir changé de club. L’ambiance à Lens est quand même bien différente de celle qui règne à Saint-Symphorien. Et malgré la défaite, les Sang et Or semblent partis pour une belle saison, contrairement au promu lorrain, qui a chuté d’entrée à domicile face au voisin strasbourgeois (0-1).

Ligue 1
