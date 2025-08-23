RC Lens : l’AJ Auxerre prend un gros risque avec Sinayoko avant son départ !

Alors que le RC Lens et l’AJ Auxerre sont parvenus à un accord pour le transfert de Lassine Sinayoko, celui-ci est titulaire pour le match de 19h sur la pelouse de l’OGC Nice…

Drôle de décision de la part de Christophe Pélissier… L’entraîneur de l’AJ Auxerre a décidé de titulariser Lassine Sinayoko pour ce qui sera son dernier match sous le maillot blanc avant son très probable transfert à Lens. Et ce, sur la pelouse de l’OGC Nice, où l’attaquant malien aurait pu jouer si la direction auxerroise n’avait pas décidé d’y apposer son veto après que le Gym a pris contact directement avec le joueur…

Et s’il se blesse à l’Allianz Riviera ?

C’est donc un double danger qui guette Sinayoko, car non seulement les Niçois pourraient réserver un accueil très chaud à l’attaquant auxerrois mais, en plus, s’il vient à se blesser pour une raison ou pour une autre, cela pourrait tout simplement faire capoter son départ à Lens ! Car on imagine mal le Racing, qui a un besoin urgent d’attaquant, miser gros sur un joueur pas opérationnel avant plusieurs semaines ou plusieurs mois…

Pour rappel, le RC Lens et l’AJ Auxerre se sont mis d’accord pour un transfert de 6,5 M€ plus 1,5 M€ de bonus.