RC Lens : le groupe pour Le Havre avec un retour et une absence

Demain à 17h15, le RC Lens disputera son match de la 2e journée de Ligue 1 sur la pelouse du Havre. Avec Jonathan Gradit mais sans Martin Satriano.

Une semaine après une défaite très frustrante à Bollaert contre Lyon (0-1), le RC Lens va tenter de lancer sa saison demain après-midi au Havre. Pierre Sage vient de communiquer le groupe appelé à faire le court déplacement en Normandie. Suspendu pour la réception de l’OL, Jonathan Gradit est de retour. En revanche, Martin Satriano est forfait en raison d’une douleur au pied.

Gardiens : Gurtner, Risser, Delplace.

Défenseurs : Gradit, Aguilar, Machado, Baidoo, Udol, Sarr, Abdulhamid.

Milieux : Bulatovic, Sangaré, Ojediran, Thomasson, Sylla, Bermont.

Attaquants : Sotoca, Thauvin, Saïd, Guilavogui, Fofana.