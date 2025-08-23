RC Lens Mercato : encore une arrivée après Lassine Sinayoko ? Pierre Sage répond

En conférence de presse, Pierre Sage s’est exprimé sur les derniers jours de mercato au RC Lens.

Le RC Lens tient enfin son attaquant. En effet, Lassine Sinayoko, joueur de l’AJ Auxerre âgé de 25 ans, va rallier l’Artois ce lundi. Il disputera tout de même son dernier match avec l’AJA aujourd’hui, contre Nice. Durant sa conférence de presse, vendredi, Pierre Sage a expliqué les raisons pour lesquelles le club s’est orienté vers ce profil : capacité à sortir le ballon sous pression, combinaison dans les petits espaces, efficacité dans le pressing et le contre-pressing, tout en apportant de la profondeur offensive.

« Pas loin d’avoir finalisé notre recrutement en termes d’entrées »

Mais, surtout, l’entraîneur lensois s’est montré prudent sur d’éventuelles autres recrues offensives, alors que plusieurs joueurs ont été associés au Racing ces derniers jours. « À partir du moment où ces besoins amènent de la valeur ajoutée à l’effectif, oui. Si c’est pour faire du nombre, il n’y a pas de besoin. Aujourd’hui, je n’ai pas l’impression qu’il y ait un secteur défaillant. On va re-challenger ce postulat dimanche et peut-être que lundi je vous répondrai autre chose. Mais, dans tous les cas, aujourd’hui, si on va au bout du contact avec l’attaquant, on ne sera pas loin d’avoir finalisé notre recrutement en termes d’entrées. »

Pour rappel, plusieurs joueurs offensifs pourraient quitter le club d’ici la fin du mercato : Rémy Labeau-Lascary est cité du côté d’Angers, Morgan Guilavogui de Southampton, tandis qu’Angelo Fulgini et Jeremy Agbonifo sont indésirables. D’ici là, une autre surprise pourrait arriver, en plus de Sinayoko.

Tous propos rapportés par nos confrères de Lensois.com.