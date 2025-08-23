FC Barcelone : Yamal a mis une énorme claque à Rashford
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

RC Lens Mercato : un attaquant lensois vers un prêt en Ligue 1 ?

RC Lens Mercato : un attaquant lensois vers un prêt en Ligue 1 ?
William Tertrin
23 août 2025

Bientôt opérationnel pour faire son retour en compétition officielle, Rémy Labeau-Lascary pourrait aller chercher du temps de jeu en Ligue 1.

Remis d’une rupture des ligaments croisés en décembre dernier mais pas encore prêt à jouer en Ligue 1, Rémy Labeau-Lascary, jeune attaquant formé au RC Lens, va passer par la case réserve pour se remettre petit à petit. À seulement 22 ans, celui qui a disputé 28 matchs sous le maillot lensois, reste lié au club nordiste par un contrat courant jusqu’en 2028.

Labeau-Lascary et Koffi réunis au SCO ?

Malgré ce retour imminent, le club et le joueur semblent envisager une nouvelle étape dans sa carrière afin de lui offrir davantage de temps de jeu et d’expérience. Dans cette perspective, des discussions sont en cours avec Angers pour un prêt sec d’une saison, comme le rapporte L’Équipe. Déjà prêté à Laval en 2023-2024, Labeau-Lascary pourrait continuer à se développer tout en restant un joueur lensois, que le club pourra récupérer ensuite avec une expérience précieuse.

Le RC Lens, qui a déjà prêté pas mal d’éléments cette saison (dont Hervé Koffi à Angers), pourrait ainsi continuer à tirer profit du potentiel de son attaquant, même temporairement éloigné du Nord, tout en préservant son investissement sur le long terme. L’avenir immédiat de Labeau-Lascary pourrait donc se dessiner dans les prochains jours.

MercatoRC Lens

Les plus lus

Igor Paixao lors d'un match amical du Feyenoord.
Mercato...

OM Mercato : Paixao, Aubameyang, Weah… ça s’accélère dans tous les sens !

Par Bastien Aubert
Nathan Zézé (FC Nantes)
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : une recrue officialisée, un transfert record est imminent !

Par Bastien Aubert
Le gardien du LOSC Lucas Chevalier lors d'un match de l'équipe de France.
LOSC...

PSG Mercato : Luis Enrique s’est entretenu avec Lucas Chevalier (LOSC)

Par William Tertrin
Ivan Gazidis, le président non exécutif de l'ASSE
ASSE...

ASSE Mercato : Kilmer a étudié la piste d’un ancien de Ligue 1

Par William Tertrin
RC Lens Mercato : Pierre Sage évoque l’avenir de Goduine Koyalipou et Andy Diouf
Mercato...

RC Lens Mercato : Pierre Sage évoque l’avenir de Goduine Koyalipou et Andy Diouf

Par William Tertrin
FC Nantes Mercato : comment Neom a doublé Villarreal pour Nathan Zézé
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : comment Neom a doublé Villarreal pour Nathan Zézé

Par William Tertrin
Le gardien du PSG Gianluigi Donnarumma à la fin d'un match avec l'Italie.
Mercato...

PSG Mercato : Gianluigi Donnarumma a reçu une offre d’un club européen !

Par William Tertrin
L'entraîneur du PSG, Luis Enrique, saluant le public avant un match du Mondial des Clubs.
Mercato...

PSG Mercato : un ailier a signé en catimini ! 

Par Bastien Aubert

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
Igor Paixao, Roberto De Zerbi et Mason Greenwood
Ligue 1...

OM : l’équipe type de De Zerbi avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
Jonathan Gradit, Pierre Sage et Florian Thauvin
Ligue 1...

RC Lens : l’équipe type de Sage avec Thauvin

Par Fabien Chorlet
Joao Ferreira, Eirik Horneland et Lucas Stassin
ASSE...

ASSE : l’équipe type d’Horneland avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
RC Lens : ce qu’on retient des 3 premiers matchs amicaux
Ligue 1...

RC Lens : ce qu’on retient des 3 premiers matchs amicaux

Par Fabien Chorlet
ASSE : les premiers enseignements des matchs amicaux
ASSE...

ASSE : les premiers enseignements des matchs amicaux

Par Fabien Chorlet
Nene Dorgeles, Samuel Lino et Armand Laurienté
Mercato...

OM Mercato : le débrief des 2 amicaux et les 3 alternatives à Paixao

Par Fabien Chorlet
Quentin Merlin et Valentin Rongier ont trahi le FC Nantes
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : Rongier au Stade Rennais, pire trahison de l’histoire du club ?

Par Fabien Chorlet