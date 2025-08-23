RC Lens Mercato : un attaquant lensois vers un prêt en Ligue 1 ?

Bientôt opérationnel pour faire son retour en compétition officielle, Rémy Labeau-Lascary pourrait aller chercher du temps de jeu en Ligue 1.

Remis d’une rupture des ligaments croisés en décembre dernier mais pas encore prêt à jouer en Ligue 1, Rémy Labeau-Lascary, jeune attaquant formé au RC Lens, va passer par la case réserve pour se remettre petit à petit. À seulement 22 ans, celui qui a disputé 28 matchs sous le maillot lensois, reste lié au club nordiste par un contrat courant jusqu’en 2028.

Labeau-Lascary et Koffi réunis au SCO ?

Malgré ce retour imminent, le club et le joueur semblent envisager une nouvelle étape dans sa carrière afin de lui offrir davantage de temps de jeu et d’expérience. Dans cette perspective, des discussions sont en cours avec Angers pour un prêt sec d’une saison, comme le rapporte L’Équipe. Déjà prêté à Laval en 2023-2024, Labeau-Lascary pourrait continuer à se développer tout en restant un joueur lensois, que le club pourra récupérer ensuite avec une expérience précieuse.

Le RC Lens, qui a déjà prêté pas mal d’éléments cette saison (dont Hervé Koffi à Angers), pourrait ainsi continuer à tirer profit du potentiel de son attaquant, même temporairement éloigné du Nord, tout en préservant son investissement sur le long terme. L’avenir immédiat de Labeau-Lascary pourrait donc se dessiner dans les prochains jours.