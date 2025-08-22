RC Lens Mercato : accord total pour le transfert de Sinayoko

Le RC Lens et l’AJ Auxerre seraient parvenus à un accord pour le transfert de l’attaquant Lassine Sinayoko (25 ans), que courtisait également l’OGC Nice.

C’est une nouvelle qui ne manquera pas de ravir les supporters du RC Lens, dépités par le résultat du match contre l’OL (0-1) en ouverture de la saison. Les Sang et Or auraient dû gagner cette rencontre dominée de la tête et des épaules et cela se serait certainement produit s’ils avaient pu compter sur un vrai buteur dans leurs rangs. Faute de réalisme, ce sont les Gones qui sont repartis de Bollaert avec les trois points. Mais Foot Mercato vient d’annoncer que dès la prochaine journée, le Racing devrait posséder le buteur tant attendu dans ses rangs !

Le Racing a réussi à doubler Nice

Le RC Lens s’est en effet mis d’accord avec l’AJ Auxerre pour le recrutement de Lassine Sinayoko moyennant une indemnité de 6,5 M€ plus 1,5 de bonus. L’officialisation du transfert devrait avoir lieu en début de semaine prochaine, une fois que le Malien de 25 ans aura satisfait à la visite médicale réglementaire. D’ici là, Sinayoko a été convoqué pour le déplacement de ce week-end à… Nice, qui le convoitait également ! Mais l’AJA n’a pas apprécié les manœuvres des Aiglons, qui avaient contacté directement le joueur. Ils ont préféré boucler l’opération avec le RCL.

Formé à l’AJA, Lassine Sinayoko a disputé 144 matches au niveau professionnel avec le club icaunais, inscrivant 20 buts et délivrant 21 passes décisives. Un joueur de surface, donc, mais aussi un joueur altruiste, comme les aime Pierre Sage.