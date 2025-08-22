RC Lens Mercato : Sage fait une révélation sur Diouf, Sangaré lancé au Havre ?

Pierre Sage a tenu sa traditionnelle conférence de presse à deux jours du déplacement du RC Lens au Havre pour le compte de la deuxième journée de Ligue 1 (17h15).

Pierre Sage a confirmé le départ imminent d’Andy Diouf à l’Inter Milan, où il passe sa viiste médicale aujourd’hui. « On voulait le garder pour l’aider dans son développement mais il a une opportunité difficile à refuser », a-t-il commenté sur ce dossier. Au sujet de son groupe à disposition, Mamadou Sangaré est qualifié et un dernier point pour Martin Satriano, qui souffre du pied.

Sage voulait conserver Diouf

« Il a un profil entre Andy Diouf et Hamzat Ojediran, a analysé Sage au sujet de sa nouvelle recrue. On l’accompagne vers le match du Havre en gérant parce qu’il sort de deux gros temps de jeu. Quant à Chavez et Labeau Lascary, ils ne sont pas prêts à jouer un match de Ligue 1, on va prendre du temps. Ils passeront par la réserve dans un premier temps. »

Au sujet du Havre, le coach du RC Lens attend un autre rendu que face à l’OL samedi dernier à Bollaert (0-1) : « Il faudra proposer des choses plus puissantes et plus efficaces que face à Lyon. »