RC Lens Mercato : Pélissier (AJ Auxerre) veut torpiller le deal pour Sinayoko !

Alors que tout est calé entre le RC Lens et l’AJ Auxerre pour le transfert de l’attaquant Lassine Sinayoko, l’entraîneur bourguignon, Christophe Pélissier, pousse pour conserver son joueur.

Buteur hier à Nice (1-3), Lassine Sinayoko a-t-il disputé son dernier match sous le maillot auxerrois avant son transfert à Lens ? L’attaquant malien est attendu en début de semaine prochaine au RC Lens pour y passer sa visite médicale avant l’officialisation d’un transfert qui rapporterait 6,5 M€ plus 1,5 M€ de bonus à l’AJA. Sauf que l’entraîneur icaunais, Christophe Pélissier, met la pression à sa direction pour conserver son joueur ! Hier à Nice, il a ainsi déclaré :

« Je veux absolument le garder »

« Est-ce que je vais le regretter s’il part ? J’aime bien le si. Pour le moment, je ne le regrette pas, parce qu’il est avec moi. Ce matin (samedi), j’ai eu une discussion avec lui. Il n’avait pas de doute quant à sa participation. Je lui ai dit qu’il pouvait se passer beaucoup de choses encore. Le club sait que c’est un joueur que je veux absolument garder. Après, il y a des choses qui me dépassent, bien sûr. Il a ma confiance pour jouer à ce poste d’avant-centre et montrer tout son talent parce que je suis persuadé qu’il ne lui manquait que les stats. S’il a des stats, on le verra différemment. C’est pour ça que je veux absolument le garder. »

La Voix du Nord explique dans son édition du jour que les deux clubs entretiennent d’excellents rapports, ce qui pourrait peser dans la balance au moment de finaliser l’opération. Mais Christophe Pélissier pèse d’un poids certain au sein de l’AJA, sa voix est très écoutée par sa direction, même si celle-ci a encore besoin de réaliser une grosse vente avant la fin du mercato et qu’elle a déjà recruté le remplaçant de Sinayoko (Danny Namaso, en provenance de Porto).