PSG : des solutions s’offrent à Luis Enrique pour résoudre le pénaltygate
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

RC Lens Mercato : Pélissier (AJ Auxerre) veut torpiller le deal pour Sinayoko !

Lassine Sinayoko en action dans ce qui pourrait avoir été son dernier match avec l'AJA, à Nice.
Raphaël Nouet
24 août 2025

Alors que tout est calé entre le RC Lens et l’AJ Auxerre pour le transfert de l’attaquant Lassine Sinayoko, l’entraîneur bourguignon, Christophe Pélissier, pousse pour conserver son joueur.

Buteur hier à Nice (1-3), Lassine Sinayoko a-t-il disputé son dernier match sous le maillot auxerrois avant son transfert à Lens ? L’attaquant malien est attendu en début de semaine prochaine au RC Lens pour y passer sa visite médicale avant l’officialisation d’un transfert qui rapporterait 6,5 M€ plus 1,5 M€ de bonus à l’AJA. Sauf que l’entraîneur icaunais, Christophe Pélissier, met la pression à sa direction pour conserver son joueur ! Hier à Nice, il a ainsi déclaré :

« Je veux absolument le garder »

« Est-ce que je vais le regretter s’il part ? J’aime bien le si. Pour le moment, je ne le regrette pas, parce qu’il est avec moi. Ce matin (samedi), j’ai eu une discussion avec lui. Il n’avait pas de doute quant à sa participation. Je lui ai dit qu’il pouvait se passer beaucoup de choses encore. Le club sait que c’est un joueur que je veux absolument garder. Après, il y a des choses qui me dépassent, bien sûr. Il a ma confiance pour jouer à ce poste d’avant-centre et montrer tout son talent parce que je suis persuadé qu’il ne lui manquait que les stats. S’il a des stats, on le verra différemment. C’est pour ça que je veux absolument le garder. »

La Voix du Nord explique dans son édition du jour que les deux clubs entretiennent d’excellents rapports, ce qui pourrait peser dans la balance au moment de finaliser l’opération. Mais Christophe Pélissier pèse d’un poids certain au sein de l’AJA, sa voix est très écoutée par sa direction, même si celle-ci a encore besoin de réaliser une grosse vente avant la fin du mercato et qu’elle a déjà recruté le remplaçant de Sinayoko (Danny Namaso, en provenance de Porto).

MercatoRC Lens
#A la une

Les plus lus

Igor Paixao lors d'un match amical du Feyenoord.
Mercato...

OM Mercato : Paixao, Aubameyang, Weah… ça s’accélère dans tous les sens !

Par Bastien Aubert
Nathan Zézé (FC Nantes)
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : une recrue officialisée, un transfert record est imminent !

Par Bastien Aubert
Le gardien du LOSC Lucas Chevalier lors d'un match de l'équipe de France.
LOSC...

PSG Mercato : Luis Enrique s’est entretenu avec Lucas Chevalier (LOSC)

Par William Tertrin
Ivan Gazidis, le président non exécutif de l'ASSE
ASSE...

ASSE Mercato : Kilmer a étudié la piste d’un ancien de Ligue 1

Par William Tertrin
RC Lens Mercato : Pierre Sage évoque l’avenir de Goduine Koyalipou et Andy Diouf
Mercato...

RC Lens Mercato : Pierre Sage évoque l’avenir de Goduine Koyalipou et Andy Diouf

Par William Tertrin
FC Nantes Mercato : comment Neom a doublé Villarreal pour Nathan Zézé
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : comment Neom a doublé Villarreal pour Nathan Zézé

Par William Tertrin
Le gardien du PSG Gianluigi Donnarumma à la fin d'un match avec l'Italie.
Mercato...

PSG Mercato : Gianluigi Donnarumma a reçu une offre d’un club européen !

Par William Tertrin
L'entraîneur du PSG, Luis Enrique, saluant le public avant un match du Mondial des Clubs.
Mercato...

PSG Mercato : un ailier a signé en catimini ! 

Par Bastien Aubert

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
Igor Paixao, Roberto De Zerbi et Mason Greenwood
Ligue 1...

OM : l’équipe type de De Zerbi avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
Jonathan Gradit, Pierre Sage et Florian Thauvin
Ligue 1...

RC Lens : l’équipe type de Sage avec Thauvin

Par Fabien Chorlet
Joao Ferreira, Eirik Horneland et Lucas Stassin
ASSE...

ASSE : l’équipe type d’Horneland avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
RC Lens : ce qu’on retient des 3 premiers matchs amicaux
Ligue 1...

RC Lens : ce qu’on retient des 3 premiers matchs amicaux

Par Fabien Chorlet
ASSE : les premiers enseignements des matchs amicaux
ASSE...

ASSE : les premiers enseignements des matchs amicaux

Par Fabien Chorlet
Nene Dorgeles, Samuel Lino et Armand Laurienté
Mercato...

OM Mercato : le débrief des 2 amicaux et les 3 alternatives à Paixao

Par Fabien Chorlet