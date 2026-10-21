RC Lens : Udol envoie un message fort à Zidane pour l’équipe de France

Le piston gauche du RC Lens, Matthieu Udol, s’est exprimé sur sa non-convocation en équipe de France lors du dernier rassemblement.

Dans une interview accordée à Canal+, diffusé quelques minutes avant le match de Ligue des Champions du RC Lens face au Club Bruges, Matthieu Udol s’est confié sur son absence lors du premier rassemblement de l’équipe de France sous les ordres de Zinédine Zidane. Le piston gauche des Sang et Or n’a pas caché ses ambitions de rejoindre les Bleus et a adressé un message au nouveau sélectionneur tricolore en vue de sa prochaine liste.

Udol estime avoir sa place en équipe de France

Interrogé sur les débuts de Zinédine Zidane à la tête de l’équipe de France, Matthieu Udol s’est d’abord montré séduit par le jeu proposé par les Bleus lors du dernier rassemblement. « C’est vrai que collectivement, c’est plutôt intéressant et différent de ce qu’on a vu récemment. Après, ce sont les débuts. J’aurais bien aimé être là. Mais c’est plaisant, c’est offensif », a confié le défenseur du RC Lens au micro de Canal+.

Relancé sur la titularisation d’Andy Diouf au poste de latéral gauche, alors que ce dernier n’avait jamais évolué à cette position, l’ancien joueur du FC Metz a préféré ne pas alimenter de polémique. Mais il a clairement affiché sa conviction de mériter une première convocation en équipe de France. « Je n’ai pas d’opinion particulière par rapport aux joueurs qui ont été pris à ma place. Moi, de mon côté, j’estime être légitime pour pouvoir y être. »

Un message clair envoyé à Zinédine Zidane !

Malgré cette première non-convocation, Matthieu Udol ne compte pas baisser les bras. Le défenseur lensois entend poursuivre ses bonnes performances avec le RC Lens pour convaincre Zinédine Zidane de lui offrir sa chance lors du prochain rassemblement de l’équipe de France. « Positif ! À partir du moment où j’aurai fait mon job sur le terrain, je n’aurai pas de regrets », a-t-il répondu lorsqu’il a été interrogé sur son état d’esprit avant l’annonce de la prochaine liste des Bleus.

Un discours ambitieux de la part de Matthieu Udol, qui espère désormais que ses prestations sous le maillot sang et or lui permettront de franchir un nouveau cap dans sa carrière. Reste à savoir si Zinédine Zidane sera sensible à son appel et décidera de lui ouvrir les portes de l’équipe de France.