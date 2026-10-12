Pour avoir refusé de serrer la main à Bruno Genesio à sa sortie prématurée à Troyes, Igor Paixão (26 ans) s’est mis tou seul dans la tourmente à l’OM.

L’OM a mis fin à une série de cinq défaites consécutives toutes compétitions confondues en remportant un succès précieux sur la pelouse de Troyes (2-0). Mais malgré les trois points, une scène a rapidement concentré l’attention : la sortie houleuse d’Igor Paixão à la 87e minute.

Comprenez-vous le vent mis par Paixao à Genesio ? — But! OM (@Butfc_OM) October 12, 2026

« On a refusé 35 patates pour toi… »

Visiblement frustré par son remplacement, le Brésilien est passé devant Bruno Genesio sans serrer la main tendue de son entraîneur. Le technicien de l’OM l’a même retenu par le bras, sans parvenir à obtenir le geste attendu. Une séquence captée par les caméras et largement commentée après la rencontre. Sur RMC Sport, dans l’After, Kevin Diaz a vivement condamné le comportement de l’ailier marseillais : « C’est inadmissible, tu n’as pas à être déçu de ton match, tu sors. Tu es dans une période très compliquée, tu encourages tes coéquipiers, tu tapes dans la main de ton partenaire », a lancé le consultant.

Pour lui, Paixão aurait dû faire passer l’intérêt collectif avant sa frustration personnelle. Dans une équipe qui traverse une période difficile, l’attitude des cadres est particulièrement scrutée, d’autant plus lorsque leurs prestations ne répondent pas aux attentes. Kevin Diaz a également rappelé que l’OM avait choisi de conserver le Brésilien malgré une offre de 35 millions d’euros cet été : « Tu es un leader, on t’a gardé, on a refusé 35 patates pour que tu aides le club à remplir le minimum des objectifs possibles, c’est-à-dire se maintenir tranquillement, voire plus si affinités. C’est bon, moi tu m’as saoulé. » Une sortie particulièrement sévère, qui traduit l’agacement d’une partie des observateurs face au rendement et au comportement du joueur.

« Je le convoque demain avec son agent »

Le consultant est même allé plus loin en imaginant la réaction qu’il aurait eue à la place du directeur sportif marseillais : « Si je suis directeur sportif, je le convoque demain avec son agent direct et je lui dis : “Mais tu es un fou. On est dans une galère sans nom, tu es courant et tu vas faire la star à sortir à la 88e.” » Le message est clair : pour Diaz, Paixão ne peut pas se comporter ainsi alors que l’OM cherche encore à sortir d’une période particulièrement compliquée. Le geste a d’autant plus marqué les esprits que le Brésilien est attendu comme l’un des principaux atouts offensifs du club. Mais depuis le début de la saison, son influence reste limitée et il peine à retrouver le niveau qui avait convaincu Marseille de miser sur lui.

Walid Acherchour a lui aussi pointé les difficultés de l’ancien joueur du Feyenoord. Au-delà de l’incident avec Genesio, c’est surtout son manque d’impact sur le terrain qui l’interpelle. « Si dans des matchs contre Troyes, tu ne sens pas sa supériorité athlétique, technique ou même sa qualité de frappe qu’on a pu voir la saison dernière en Ligue des champions, c’est problématique », a-t-il souligné. Cette analyse résume le problème actuel de Paixão : il ne parvient pas encore à faire parler les qualités qui avaient suscité autant d’attentes lors de son arrivée à l’OM. L’ailier doit retrouver de la confiance, mais aussi démontrer qu’il peut peser dans les rencontres. Dans le contexte actuel, ses prestations ne suffisent plus à faire oublier les occasions manquées et les frustrations visibles.

Genesio préfère calmer le jeu à l’OM

Malgré cette scène, Bruno Genesio a choisi de ne pas envenimer la situation. Interrogé après le match, l’entraîneur de l’OM a préféré défendre son joueur et minimiser la portée de l’incident : « Pour moi, c’est rien. Ça peut arriver. Je pense qu’il était frustré, peut-être frustré de sortir, peut-être frustré de son match. Je peux le comprendre. Il sait qu’il peut compter sur moi et qu’il a la confiance du groupe. Il sait qu’on a fait beaucoup de choses pour qu’il reste ici. Il n’y a rien de grave. »

Cette réaction contraste avec la virulence des consultants. Genesio semble vouloir éviter qu’un geste de frustration ne se transforme en crise ouverte, alors que l’OM a surtout besoin de retrouver de la stabilité. Reste que le Brésilien devra rapidement répondre sur le terrain. Son entraîneur lui maintient publiquement sa confiance, mais les critiques autour de son attitude et de son rendement ne devraient pas disparaître de sitôt. La victoire à Troyes offre un peu d’air à Marseille. Pour Paixão, en revanche, la soirée pourrait laisser des traces.