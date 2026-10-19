Parti du RC Lens à l’intersaison, Pierre Sage voit déjà son avenir fragilisé sur le banc de Crystal Palace.

Le rêve anglais de Pierre Sage tourne au cauchemar. Après une semaine compliquée, marquée par une défaite contre l’OL en Ligue Europa (3-2), Crystal Palace a sombré face à son rival Brighton.

« Je ne sais pas » : Sage doute de son avenir

Les Eagles ont encaissé trois buts dans les dix premières minutes avant d’en concéder deux autres au cours de la rencontre. Une humiliation historique, qui a relancé les interrogations autour de leur entraîneur. Pour l’ancien coach du RC Lens, la situation devient urgente.Après la rencontre, Pierre Sage n’a pas cherché à minimiser la catastrophe. Le technicien français a présenté ses excuses aux supporters, reconnaissant que son équipe n’avait pas été à la hauteur : « Je tiens à présenter mes excuses aux supporters, car il est inhabituel de voir notre club afficher un tel visage face à un autre club, et nous ne sommes pas au niveau que nous espérions. Je suis vraiment désolé, car je sais combien cela compte pour eux. » Interrogé sur sa capacité à redresser la situation, il a également répondu avec une franchise inquiétante : « Je ne sais pas. » Sage a assumé sa responsabilité dans cette déroute, tout en reconnaissant la déception des supporters, dont certains ont quitté le stade avant le coup de sifflet final.

Les chiffres illustrent l’ampleur des difficultés londoniennes. Crystal Palace a déjà encaissé 17 buts en sept journées de Premier League, soit le pire bilan défensif du championnat à ce stade. Le club occupe la 14e place et ne compte que deux victoires en sept rencontres. La semaine écoulée a été particulièrement douloureuse : après les trois buts encaissés contre Lyon, les Eagles en ont concédé cinq à Brighton. L’entraîneur français doit donc rapidement trouver des solutions. Son équipe a montré des failles défensives importantes et n’a pas réussi à réagir après son début de match catastrophique.

Un départ du RC Lens déjà regretté ?

La presse britannique commence désormais à s’interroger ouvertement sur l’avenir de Pierre Sage. Selon le Daily Mail, les dirigeants de Crystal Palace seraient préoccupés par la situation et pourraient envisager de mettre fin à son aventure si les résultats ne s’améliorent pas. D’autres médias anglais évoquent également des doutes au sein du club. Attention toutefois : aucune décision officielle de licenciement n’a été annoncée. Pierre Sage reste sous contrat jusqu’en 2029, et son avenir dépendra notamment de la capacité de son équipe à réagir lors des prochaines rencontres.

Au RC Lens, Pierre Sage avait réussi à installer une dynamique positive avant de quitter le club à l’intersaison. Son départ vers la Premier League représentait une nouvelle étape importante dans sa carrière. Quelques mois plus tard, la situation est bien différente. L’entraîneur français doit désormais faire face à une pression importante dans un championnat où les résultats peuvent rapidement fragiliser un technicien. Mais parler de regrets serait prématuré : rien ne permet d’affirmer que Sage regrette son choix ou qu’il aurait souhaité rester dans le Pas-de-Calais. Pour les supporters du RC Lens, cette situation rappelle néanmoins à quel point une trajectoire peut basculer rapidement dans le football.