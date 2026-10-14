Le Stade Rennais prépare un prochain coup fumant sur le marché des transferts. La Premier League est concernée.

Le Stade Rennais connaît la recette. Depuis plusieurs années, le club breton valorise de jeunes talents avant de les céder à prix fort. Eduardo Camavinga, Jérémy Doku et Désiré Doué ont notamment illustré cette stratégie, tandis que le transfert de Jérémy Jacquet à Liverpool a encore confirmé la capacité de Rennes à réaliser de grosses opérations. Abdelhamid Aït-Boudlal pourrait devenir le prochain nom sur cette liste.

Fulham a déjà sorti le chéquier pour Aït-Boudlal

Le défenseur central marocain de 20 ans était l’une des cibles de Fulham lors du mercato estival. Le club londonien aurait multiplié les approches pour tenter de convaincre les dirigeants rennais. Les Cottagers avaient formulé plusieurs offres, dont une dernière évaluée à 35 millions d’euros, bonus compris. Le Stade Rennais aurait finalement refusé de laisser partir son jeune joueur. Cette décision n’a pas été sans conséquences. Aït-Boudlal aurait été perturbé par cet épisode et son début de saison a été compliqué. Franck Haise et le directeur sportif Loïc Désiré lui ont notamment reproché un manque de concentration après la fermeture du mercato.

Malgré ces difficultés, le Stade Rennais ne semble pas avoir renoncé à son défenseur. Selon Foot Mercato, un accord aurait été trouvé pour prolonger le contrat d’Aït-Boudlal, actuellement lié au club breton jusqu’en juin 2028. La durée du nouvel engagement n’a pas encore été précisée. Cette avancée constitue un signal positif pour les dirigeants rennais. Le club souhaite conserver un joueur considéré comme un élément d’avenir, tout en sécurisant sa situation contractuelle. Une prolongation permettrait également d’aborder plus sereinement les prochaines fenêtres de transferts. Mais elle ne signifie pas nécessairement que le Marocain restera longtemps en Bretagne.

Un transfert à plus de 35 millions d’euros en Premier League ?

L’intérêt anglais ne se limiterait pas à Fulham. Selon Foot01, Newcastle suivrait également l’évolution du défenseur, tandis que Brentford, Everton et Hull City auraient aussi été cités parmi les clubs attentifs à son profil. Des formations d’autres grands championnats européens seraient également susceptibles de se manifester. Pour le Stade Rennais, la situation est donc assez claire : conserver Aït-Boudlal pour le faire progresser, tout en sachant que son profil pourrait attirer de nouvelles offres. À seulement 20 ans, le défenseur possède encore une marge de progression importante.

S’il retrouve son meilleur niveau et gagne en régularité, sa cote pourrait rapidement remonter. C’est l’hypothèse qui pourrait intéresser les dirigeants rennais à moyen terme. Une prolongation renforcerait la position du club lors d’éventuelles négociations. Rennes ne serait alors pas contraint de vendre dans l’urgence et pourrait réclamer une indemnité supérieure aux propositions reçues cet été. Un transfert dépassant les 35 millions d’euros reste toutefois une projection, pas une opération déjà engagée. Aucun accord de vente n’a été annoncé et le défenseur doit d’abord retrouver une place plus régulière dans les plans de Franck Haise.