Stade Rennais Mercato : nouveau rebondissement pour Aït Boudlal !

Annoncée imminente, la prolongation d’Abdelhamid Aït Boudlal au Stade Rennais serait finalement loin d’être actée.

Proche de rejoindre Fulham en Premier League cet été après avoir affiché des envies d’ailleurs, Abdelhamid Aït Boudlal est désormais annoncé sur le point de prolonger son contrat avec le Stade Rennais. Ce lundi, Foot Mercato révélait qu’un accord aurait été trouvé entre le jeune défenseur central marocain de 20 ans et les dirigeants du SRFC pour poursuivre leur collaboration. Mais alors que sa prolongation semblait en bonne voie, un nouveau rebondissement est venu semer le doute sur son avenir en Bretagne.

Aucun accord trouvé entre Aït Boudlal et Rennes ?

Alors que le compte X @jonathan35001 avait déjà laissé entendre ce lundi soir que rien n’était encore bouclé concernant la prolongation d’Abdelhamid Aït Boudlal, Onze Mondial apporte ce mardi de nouvelles informations qui viennent contredire celles de Foot Mercato. Selon le média, aucun accord n’aurait en réalité été trouvé entre l’international marocain et le Stade Rennais. De quoi relancer les interrogations autour de l’avenir du jeune défenseur central.

Aït Boudlal n’a pas encore tranché pour son avenir

Toujours selon Onze Mondial, des discussions auraient bien été entamées dès cet été entre les dirigeants rennais et l’entourage d’Abdelhamid Aït Boudlal en vue d’une prolongation de contrat. Actuellement lié au Stade Rennais jusqu’en juin 2028, le Marocain n’aurait toutefois pas encore pris de décision définitive concernant son avenir. Le feuilleton est donc encore loin d’être terminé pour le SRFC, qui devra patienter avant d’être fixé sur les intentions de son jeune défenseur.