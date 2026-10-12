Stade Rennais Mercato : gros coup de théâtre pour la prolongation d’Aït Boudlal ?

Annoncée comme imminente, la prolongation d’Abdelhamid Aït Boudlal au Stade Rennais pourrait finalement réserver quelques surprises.

Le Stade Rennais semblait tout proche de boucler la prolongation d’Abdelhamid Aït Boudlal. Mais une nouvelle information vient semer le doute sur l’avenir du défenseur marocain. Après avoir été tenté par un départ lors du dernier mercato estival, Abdelhamid Aït Boudlal semblait finalement parti pour poursuivre son aventure au Stade Rennais. Ce lundi, Foot Mercato a en effet révélé qu’un accord aurait été trouvé entre les dirigeants bretons et le jeune défenseur central marocain pour une prolongation de contrat. Une signature serait même attendue dans les prochains jours, alors que le joueur de 20 ans, actuellement lié au club Rouge et Noir jusqu’en juin 2028, avait suscité l’intérêt de plusieurs formations étrangères cet été, notamment en Premier League. Mais ce dossier pourrait ne pas être aussi avancé qu’annoncé.

Stade Rennais : la prolongation d’Aït Boudlal pas encore bouclée ?

En effet, une autre information est venue jeter un froid sur la prolongation d’Abdelhamid Aït Boudlal. Selon le compte X @jonathan35001, qui suit de près l’actualité du Stade Rennais, aucun contrat n’avait encore été signé ce lundi soir. « Il n’y avait rien de signé à 20 heures… », a assuré l’insider rennais sur le réseau social. Une précision qui invite donc à la prudence concernant l’officialisation imminente de cette prolongation, sans pour autant remettre nécessairement en cause l’existence d’un accord entre les différentes parties.

Le feuilleton Aït Boudlal n’est donc peut-être pas encore totalement terminé du côté du Stade Rennais. Si Foot Mercato évoque un accord et une signature dans les prochains jours, aucune prolongation n’a pour l’heure été officiellement annoncée par le club breton. Reste désormais à savoir si les dernières formalités seront rapidement réglées ou si les discussions doivent encore se poursuivre. Une situation à suivre de près pour les supporters rennais, alors que le SRFC espère conserver l’un de ses jeunes défenseurs prometteurs sur le long terme.